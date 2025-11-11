Lui Vinicius nu i-a mers cu Rațiu Brazilianul a încercat să-l scoată din sărite pe român. Imagini fabuloase + Ce i-a spus +18 foto
Andrei Rațiu și Vinicius Junior foto: IMAGO
Stranieri

Lui Vinicius nu i-a mers cu Rațiu Brazilianul a încercat să-l scoată din sărite pe român. Imagini fabuloase + Ce i-a spus

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.11.2025, ora 16:55
alt-text Actualizat: 11.11.2025, ora 16:55
  • Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Vinicius Junior (25 de ani) a fost din nou în prim-plan: a dat indicații colegilor, s-a certat cu adversarii și a avut reproșuri de făcut arbitrului.
  • Brazilianul a avut câteva „înțepături” chiar la adresa lui Andrei Rațiu (27 de ani), titular în partida de duminică.

Pe lângă conflictul avut cu fanii lui Rayo și cu Alvaro Garcia, colegul lui Rațiu, Vinicius a avut o serie de contre și cu internaționalul român.

„O opțiune foarte bună” Ricardo Cadu vede cu ochi buni o posibilă numire a lui  Daniel Sousa la Craiova
Citește și
„O opțiune foarte bună” Ricardo Cadu vede cu ochi buni o posibilă numire a lui Daniel Sousa la Craiova
Citește mai mult
„O opțiune foarte bună” Ricardo Cadu vede cu ochi buni o posibilă numire a lui  Daniel Sousa la Craiova

Vinicius, către Andrei Rațiu: „Nici măcar nu știi unde sunt”

Rațiu a primit rapid un cartonaș galben, în minutul 15 al partidei. De pe margine, Xabi Alonso l-a încurajat pe Vinicius să încerce să-l destabilizeze pe român în duelurile unu contra unu pentru a forța un al doilea „galben” și, automat, pe cel roșu.

După ce în prima repriză a partidei i-a ironizat pe fanii adverși prin replica: „Ați plătit ca să mă vedeți”, Vinicius a avut și o serie de contre cu Andrei Rațiu.

„Nici măcar nu știi unde sunt”, i-a transmis atacantul de la Real Madrid, referitor la poziționarea sa, urmat apoi de: „O să te înlocuiască sau o să te pună atacant, pentru că să fii fundaș lateral e imposibil”, potrivit redărilor de la marca.com.

Mai jos, imagini cu interacțiunile dintre Vinicius și Rațiu:

Vinicius a încercat să-l enerveze pe Andrei Rațiu (foto: captură El Dia Despues)
Vinicius a încercat să-l enerveze pe Andrei Rațiu (foto: captură El Dia Despues)

Galerie foto (18 imagini)

Vinicius a încercat să-l enerveze pe Andrei Rațiu (foto: captură El Dia Despues) Vinicius a încercat să-l enerveze pe Andrei Rațiu (foto: captură El Dia Despues) Vinicius a încercat să-l enerveze pe Andrei Rațiu (foto: captură El Dia Despues) Vinicius a încercat să-l enerveze pe Andrei Rațiu (foto: captură El Dia Despues) Vinicius a încercat să-l enerveze pe Andrei Rațiu (foto: captură El Dia Despues)
+18 Foto
labels.photo-gallery

Rațiu s-a descurcat foarte bine în partida de duminică, în fața lui Vinicius, iar în minutul 42 a avut o intervenție foarte bună, care a fost aplaudată de întreg stadionul și care a stârnit aprecieri și în mediul online.

Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (12).jpg
Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (12).jpg

Galerie foto (27 imagini)

Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (1).jpg Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (2).jpg Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (3).jpg Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (4).jpg Rayo - Real, duel Ratiu - Vini. Capturi Digi Sport (5).jpg
+27 Foto
labels.photo-gallery

Vinicius nu este la primul meci în acest sezon, în care este implicat în astfel de episoade. În urmă cu două săptămâni, la meciul cu Getafe, câștigat 1-0, Vinicius a mai intrat într-un conflict cu Juan Iglesias, iar în partida contra rivalei Barcelona, acesta a avut o reacție dură după ce a fost schimbat de antrenorul Xabi Alonso.

În cele din urmă, Real nu a reușit să se impună în fața formației pregătite de Inigo Perez, iar Barcelona a profitat de pasul greșit al „galacticilor” și s-a apropiat la 3 puncte, după victoria cu 4-2 pe terenul celor de la Celta Vigo, în care Ionuț Radu a fost titular pentru gazde.

Citește și

Naționala dezechilibrată Problema cu care se confruntă Lucescu înaintea duelului cu Bosnia
Nationala
16:05
Naționala dezechilibrată Problema cu care se confruntă Lucescu înaintea duelului cu Bosnia
Citește mai mult
Naționala dezechilibrată Problema cu care se confruntă Lucescu înaintea duelului cu Bosnia
Patronul fuge de scandalul pariurilor Imad Kassas, omul de afaceri de origine siriană care deține Metaloglobus: „Vă dau numărul de telefon, sunați-l!”
Superliga
15:20
Patronul fuge de scandalul pariurilor Imad Kassas, omul de afaceri de origine siriană care deține Metaloglobus: „Vă dau numărul de telefon, sunați-l!”
Citește mai mult
Patronul fuge de scandalul pariurilor Imad Kassas, omul de afaceri de origine siriană care deține Metaloglobus: „Vă dau numărul de telefon, sunați-l!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
Real Madrid Rayo Vallecano conflict andrei ratiu vinicius junior
Știrile zilei din sport
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Superliga
13:25
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Citește mai mult
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Campionate
14:05
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Citește mai mult
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Superliga
13:07
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Citește mai mult
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Investigatii
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Citește mai mult
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
15:45
Contestă plecarea lui Rădoi Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
Contestă plecarea lui Rădoi  Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
15:08
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu Bosnia
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu  Bosnia
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Top stiri din sport
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Opinii
09:46
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Citește mai mult
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Superliga
09:52
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Citește mai mult
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Nationala
10:51
„Suntem la zid!” Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Citește mai mult
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”
Superliga
11:05
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu: „M-am simțit jignit”
Citește mai mult
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 39 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share