Lui Vinicius nu i-a mers cu Rațiu Brazilianul a încercat să-l scoată din sărite pe român. Imagini fabuloase + Ce i-a spus

Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0. Vinicius Junior (25 de ani) a fost din nou în prim-plan: a dat indicații colegilor, s-a certat cu adversarii și a avut reproșuri de făcut arbitrului.

Brazilianul a avut câteva „înțepături” chiar la adresa lui Andrei Rațiu (27 de ani), titular în partida de duminică.

Pe lângă conflictul avut cu fanii lui Rayo și cu Alvaro Garcia, colegul lui Rațiu, Vinicius a avut o serie de contre și cu internaționalul român.

Vinicius, către Andrei Rațiu: „Nici măcar nu știi unde sunt”

Rațiu a primit rapid un cartonaș galben, în minutul 15 al partidei. De pe margine, Xabi Alonso l-a încurajat pe Vinicius să încerce să-l destabilizeze pe român în duelurile unu contra unu pentru a forța un al doilea „galben” și, automat, pe cel roșu.

După ce în prima repriză a partidei i-a ironizat pe fanii adverși prin replica: „Ați plătit ca să mă vedeți”, Vinicius a avut și o serie de contre cu Andrei Rațiu.

„Nici măcar nu știi unde sunt”, i-a transmis atacantul de la Real Madrid, referitor la poziționarea sa, urmat apoi de: „O să te înlocuiască sau o să te pună atacant, pentru că să fii fundaș lateral e imposibil”, potrivit redărilor de la marca.com.

Mai jos, imagini cu interacțiunile dintre Vinicius și Rațiu:

Rațiu s-a descurcat foarte bine în partida de duminică, în fața lui Vinicius, iar în minutul 42 a avut o intervenție foarte bună, care a fost aplaudată de întreg stadionul și care a stârnit aprecieri și în mediul online.

Vinicius nu este la primul meci în acest sezon, în care este implicat în astfel de episoade. În urmă cu două săptămâni, la meciul cu Getafe, câștigat 1-0, Vinicius a mai intrat într-un conflict cu Juan Iglesias, iar în partida contra rivalei Barcelona, acesta a avut o reacție dură după ce a fost schimbat de antrenorul Xabi Alonso.

În cele din urmă, Real nu a reușit să se impună în fața formației pregătite de Inigo Perez, iar Barcelona a profitat de pasul greșit al „galacticilor” și s-a apropiat la 3 puncte, după victoria cu 4-2 pe terenul celor de la Celta Vigo, în care Ionuț Radu a fost titular pentru gazde.

