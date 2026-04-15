Costel Gâlcă
Ce se întâmplă cu Gâlcă Rapid oferă noi detalii despre viitorul antrenorului: „Are un obiectiv foarte clar”

alt-text Publicat: 15.04.2026, ora 12:56
alt-text Actualizat: 15.04.2026, ora 12:56
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a oferit noi detalii despre viitorul lui Costel Gâlcă (54 de ani) la formația giuleșteană.

Instalat la începutul sezonului și aflat sub contract până în vara anului 2027, Costel Gâlcă se află sub presiune pe fondul rezultatelor din play-off.

Rapid ocupă locul trei, cu 32 de puncte, la șapte lungimi în spatele liderului U Cluj.

Victor Angelescu a vorbit despre viitorul lui Costel Gâlcă: „Nu există nicio discuție”

Victor Angelescu a respins însă ideea unei despărțiri iminente și a subliniat că, la nivelul conducerii, nu există intenția de a face o schimbare pe banca tehnică.

„Nu știu ce speculații au apărut, despre o plecare, bănuiesc. Nu există nicio discuție. Suntem foarte încrezători în Costel Gâlcă, nu am avut și nici nu vom avea în acest moment nicio discuție cu vreun antrenor.

Avem încredere în el, am avut întotdeauna. Are un obiectiv foarte clar și, la ora actuală, este în grafic. Suntem pe loc de cupe europene. Vom vedea la finalul sezonului.

Noi ne dorim să continuăm cu Gâlcă. Pot să garantez 100% că nu s-a discutat măcar un minut cu vreun alt antrenor.

Nu am vorbit nici cu Răzvan Lucescu sau cu altcineva, nici eu, nici domnul Șucu. Suntem focusați pe ultimele meciuri și vrem să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat Angelescu, potrivit digisport.ro.

Tehnicianul Rapidului a obținut o singură victorie în play-off, 3-2 cu Dinamo.

Ulterior, echipa a pierdut cu CFR Cluj, scor 0-1, și cu Universitatea Cluj, 1-2, iar în cea mai recentă etapă a remizat pe teren propriu cu FC Argeș, scor 0-0.

În cele 30 de partide disputate în sezonul regulat, echipa pregătită de Gâlcă a înregistrat 16 victorii, 8 rezultate de egalitate și 6 înfrângeri.

Gâlcă, conflict cu Alex Dobre: „Dacă nu poate, să vină să-mi spună”

Gâlcă are probleme și în vestiar. Alexandru Dobre, căpitanul giuleștenilor, a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit de tehnician, în minutul 59 al meciului cu FC Argeș.

La finalul partidei, atacantul a dat vina pe tehnician pentru scăderea sa de formă.

Probabil am fost schimbat pentru performanța pe care am avut-o, dar consider că am făcut un joc ok. Probabil tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele și pe ceea ce știu eu să fac, așa cum se întâmpla la început. Poate și de asta și performanța mea este mai slabă decât de obicei. Dar este decizia antrenorului și eu trebuie să respect tactica și să-mi ajut colegii. Alex Dobre, după meciul cu FC Argeș

Antrenorul Rapidului i-a dat replica jucătorului său.

În general, eu mă gândesc la grup, nu la un jucător. Dacă nu s-a adaptat, trebuie să-mi spună: «Uite, Mister, nu pot» Vedeam ce puteam să facem”, a declarat Gâlcă la Digi Sport.

