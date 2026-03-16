Caz incredibil în La Liga FOTO: Jucătorul lui Getafe, eliminat după un gest uluitor în duelul cu Sorloth: „Sunt distrus!”

- Atletico - Getafe 1-0. Abdel Abqar (27 de ani) a văzut cartonașul roșu după un gest nepotrivit asupra lui Alexander Sorloth (30 de ani).
Jucătorul marocan a scăpat de eliminare în primă fază, fiind neobservat de arbitru, însă nu și de cei aflați în camera VAR.
Atletico - Getafe 1-0. Abdel Abqar, eliminat după un gest uluitor
Puțin după startul reprizei a doua, în minutul 54, Abqar a trecut pe lângă atacantul lui Atletico, iar într-un schimb de replici cu acesta l-a ciupit în zona intimă, moment în care norvegianul l-a trântit la pământ.
Arbitrul nu a văzut acțiunea în primă fază, moment în care i-a fost atrasă atenția din camera VAR.
După ce a revăzut faza la marginea terenului, „centralul” l-a eliminat pe marocan, în timp ce Sorloth a văzut cartonașul galben.
Galerie foto (8 imagini)
„Vreau să clarific faptul că nu am avut intenția să ating jucătorul în acea zonă. În fotbal, ne atingem, ne ciocnim, dar nu am intenționat să-l ating acolo.
Videoclipul arată clar că nu am vrut să-l ating acolo. Jur că nu am intenționat să-l ating, am vrut să fac contact, așa cum se întâmplă în fotbal. Arbitrul a văzut că am vrut să-l ating acolo, dar nu a fost intenția mea. Jur pe familia mea că nu am vrut să-l ating acolo!
Îl opresc, dar, dacă te uiți la videoclip, eu nu mă uit la el, iar mâna mea ar trebui să-i atingă abdomenul, așa cum ating, de obicei, un adversar ca să știu unde se află. Vreau să fie clar că nu am vrut să-l ating acolo.
Nu am putut vorbi cu arbitrul. Și nici cu antrenorul. Sunt distrus că am lăsat echipa în 10 oameni și sunt distrus de această imagine, pentru că nu a fost intenția mea”, a declarat Abqar, potrivit marca.com.