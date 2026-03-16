Caz incredibil în La Liga FOTO: Jucătorul lui Getafe, eliminat după un gest uluitor în duelul cu Sorloth: „Sunt distrus!”

alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 09:13
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 09:13
  • Atletico - Getafe 1-0. Abdel Abqar (27 de ani) a văzut cartonașul roșu după un gest nepotrivit asupra lui Alexander Sorloth (30 de ani).

Jucătorul marocan a scăpat de eliminare în primă fază, fiind neobservat de arbitru, însă nu și de cei aflați în camera VAR.

Atletico - Getafe 1-0. Abdel Abqar, eliminat după un gest uluitor

Puțin după startul reprizei a doua, în minutul 54, Abqar a trecut pe lângă atacantul lui Atletico, iar într-un schimb de replici cu acesta l-a ciupit în zona intimă, moment în care norvegianul l-a trântit la pământ.

Arbitrul nu a văzut acțiunea în primă fază, moment în care i-a fost atrasă atenția din camera VAR.

După ce a revăzut faza la marginea terenului, „centralul” l-a eliminat pe marocan, în timp ce Sorloth a văzut cartonașul galben.

Gestul nepotrivit al lui Abqar față de Sorloth / foto: capturi Youtube/beIN Sports

Gestul nepotrivit al lui Abqar față de Sorloth / foto: capturi Youtube/beIN Sports
„Vreau să clarific faptul că nu am avut intenția să ating jucătorul în acea zonă. În fotbal, ne atingem, ne ciocnim, dar nu am intenționat să-l ating acolo.

Videoclipul arată clar că nu am vrut să-l ating acolo. Jur că nu am intenționat să-l ating, am vrut să fac contact, așa cum se întâmplă în fotbal. Arbitrul a văzut că am vrut să-l ating acolo, dar nu a fost intenția mea. Jur pe familia mea că nu am vrut să-l ating acolo!

Îl opresc, dar, dacă te uiți la videoclip, eu nu mă uit la el, iar mâna mea ar trebui să-i atingă abdomenul, așa cum ating, de obicei, un adversar ca să știu unde se află. Vreau să fie clar că nu am vrut să-l ating acolo.

Nu am putut vorbi cu arbitrul. Și nici cu antrenorul. Sunt distrus că am lăsat echipa în 10 oameni și sunt distrus de această imagine, pentru că nu a fost intenția mea”, a declarat Abqar, potrivit marca.com.

Atletico Madrid getafe eliminare Alexander Sorloth Abdel Abqar
