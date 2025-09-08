Lotul pentru Japonia Lotul de atletism al României care va fi prezent la Campionatele Mondiale de la Tokyo

Federația Română de Atletism a pregătit lotul pentru Campionatele Mondiale de la Tokyo.

Sportivii și staff-ul vor decola către Japonia marți, 9 septembrie.

România va fi prezentă la ediția din acest an a Mondialelor de Atletism, iar astăzi a sărbătorit 65 de ani de la prima medalie de aur cucerită la această disciplină.

Lotul României va pleca marți la Campionatele Mondiale de Atletism

Lotul național se va deplasa marți la Tokyo pentru competiția ce se desfășoară în perioada 13-21 septembrie.

Întâlnirea sportivilor la aeroport are loc marți dimineață, iar întregul lot cuprinde 9 sportivi și 8 membri ai staff-ului.

Până la deplasarea de mâine, România a sărbătorit luni 65 de ani de la prima medalie de aur la atletism a țării noastre, cucerită de Iolanda Balaș la Jocurile Olimpice de la Roma, eveniment la care au fost prezente mai multe nume importante precum:

Cristieana Cojocaru

Viorica Viscopoleanu

Doina Melinte

Gabriela Szabo

Oana Pantelimon

Paula Ivan

Marian Oprea

Lotul și staff-ul României pentru Mondialele de Atletism

Miklos Andrea - Sportivă

Rotaru Kottmann Alina - Sportivă

Ion Diana Ana Maria - Sportivă

Taloș Andreea Elena - Sportivă

Ghelber Bianca Florentina - Sportivă

Rutto Stella - Sportivă

Dringo Mihai Sorin - Sportiv

Toader Andrei Rareș - Sportiv

Firfirică Alin Alexandru - Sportiv

Olah Robert Ștefan - Antrenor

Corucle Marius Mihai - Antrenor

Mirea Marinela - Antrenor

Grasu Lenuța Nicoleta - Antrenor

Țermure Ana Mirela - Antrenor

Muntean Laura - Medic

Nicolae Florian - Maseur

Dragomir Lenuța - Lider echipă

VIDEO. Declarații Constantina Diță-Tomescu

VIDEO. Declarații Rareș Toader

VIDEO. Declarații Alin Firfirică

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport