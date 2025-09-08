Lotul pentru Japonia Lotul de atletism al României care va fi prezent la Campionatele Mondiale de la Tokyo

- Federația Română de Atletism a pregătit lotul pentru Campionatele Mondiale de la Tokyo.
- Sportivii și staff-ul vor decola către Japonia marți, 9 septembrie.
România va fi prezentă la ediția din acest an a Mondialelor de Atletism, iar astăzi a sărbătorit 65 de ani de la prima medalie de aur cucerită la această disciplină.
Lotul României va pleca marți la Campionatele Mondiale de Atletism
Lotul național se va deplasa marți la Tokyo pentru competiția ce se desfășoară în perioada 13-21 septembrie.
Întâlnirea sportivilor la aeroport are loc marți dimineață, iar întregul lot cuprinde 9 sportivi și 8 membri ai staff-ului.
Până la deplasarea de mâine, România a sărbătorit luni 65 de ani de la prima medalie de aur la atletism a țării noastre, cucerită de Iolanda Balaș la Jocurile Olimpice de la Roma, eveniment la care au fost prezente mai multe nume importante precum:
- Cristieana Cojocaru
- Viorica Viscopoleanu
- Doina Melinte
- Gabriela Szabo
- Oana Pantelimon
- Paula Ivan
- Marian Oprea
Galerie foto (14 imagini)
Lotul și staff-ul României pentru Mondialele de Atletism
- Miklos Andrea - Sportivă
- Rotaru Kottmann Alina - Sportivă
- Ion Diana Ana Maria - Sportivă
- Taloș Andreea Elena - Sportivă
- Ghelber Bianca Florentina - Sportivă
- Rutto Stella - Sportivă
- Dringo Mihai Sorin - Sportiv
- Toader Andrei Rareș - Sportiv
- Firfirică Alin Alexandru - Sportiv
- Olah Robert Ștefan - Antrenor
- Corucle Marius Mihai - Antrenor
- Mirea Marinela - Antrenor
- Grasu Lenuța Nicoleta - Antrenor
- Țermure Ana Mirela - Antrenor
- Muntean Laura - Medic
- Nicolae Florian - Maseur
- Dragomir Lenuța - Lider echipă