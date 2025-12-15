Anunțul Audi Gigantul german a dezvăluit numele și data de lansare a monopostului înainte de debutul oficial în Formula 1

Audi a dezvăluit numele oficial al echipei, logo-ul și data la care va fi lansat monopostul, înainte de debutul oficial în Formula 1, din 2026.

Gigantul german din industria auto, care și-a declarat intenția de a intra în Formula 1 încă din 2022, a achizionat echipa Sauber și își va face debutul pe grila de start la Marele Premiu din Australia, programat în perioada 6-8 martie 2026.

Audi a anunțat numele oficial al echipei sale de Formula 1

Echipa a anunțat că numele complet va include și sponsorul principal Audi Revolut F1, informează formula1.com.

De asemenea, un alt element al anunțului este faptul că evenimentul de prezentare oficial al echipei va avea loc la Berlin, pe 20 ianuarie.

Punctul central al lansării de la Berlin va fi prezentarea oficială a designului complet al monopostului pentru sezonul 2026, după ce în noiembrie fusese dezvăluit conceptul Audi R26.

Mattia Binotto, fostul șef al Ferrari și cel care se află în fruntea propiectului Audi, a declarat că:

„Acest anunț dă un nume și o față muncii incredibile depuse de echipă. Echipa prinde contur, fiind condusă de o cultură a preciziei și a ambiției neobosite.

Lansarea de la Berlin va fi primul moment în care ne vom uni ca un colectiv și ne vom invita fanii la nivel global să ni se alăture înainte de debutul nostru din 2026”, citat de audi-mediacenter.com.

Pentru echipa Audi din Formula 1 vor pilota, în 2026, germanul Nico Hulkenberg, care și-a obținut primul podium din carieră în cursa din Marea Britanie, și brazilianul Gabriel Bortoleto.

