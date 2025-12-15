Anunțul Audi Gigantul german a dezvăluit numele și data de lansare a monopostului înainte de debutul oficial în Formula 1
Audi/ Foto: captura Instagram
Formula 1

Anunțul Audi Gigantul german a dezvăluit numele și data de lansare a monopostului înainte de debutul oficial în Formula 1

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.12.2025, ora 22:45
alt-text Actualizat: 15.12.2025, ora 22:46
  • Audi a dezvăluit numele oficial al echipei, logo-ul și data la care va fi lansat monopostul, înainte de debutul oficial în Formula 1, din 2026.

Gigantul german din industria auto, care și-a declarat intenția de a intra în Formula 1 încă din 2022, a achizionat echipa Sauber și își va face debutul pe grila de start la Marele Premiu din Australia, programat în perioada 6-8 martie 2026.

Situație neverosimilă la FCSB Decizie stranie luată de campioană: ce s-a întâmplat pe banca de rezerve
Citește și
Situație neverosimilă la FCSB Decizie stranie luată de campioană: ce s-a întâmplat pe banca de rezerve
Citește mai mult
Situație neverosimilă la FCSB Decizie stranie luată de campioană: ce s-a întâmplat pe banca de rezerve

Audi a anunțat numele oficial al echipei sale de Formula 1

Echipa a anunțat că numele complet va include și sponsorul principal Audi Revolut F1, informează formula1.com.

De asemenea, un alt element al anunțului este faptul că evenimentul de prezentare oficial al echipei va avea loc la Berlin, pe 20 ianuarie.

Punctul central al lansării de la Berlin va fi prezentarea oficială a designului complet al monopostului pentru sezonul 2026, după ce în noiembrie fusese dezvăluit conceptul Audi R26.

Mattia Binotto, fostul șef al Ferrari și cel care se află în fruntea propiectului Audi, a declarat că:

„Acest anunț dă un nume și o față muncii incredibile depuse de echipă. Echipa prinde contur, fiind condusă de o cultură a preciziei și a ambiției neobosite.

Lansarea de la Berlin va fi primul moment în care ne vom uni ca un colectiv și ne vom invita fanii la nivel global să ni se alăture înainte de debutul nostru din 2026”, citat de audi-mediacenter.com.

Pentru echipa Audi din Formula 1 vor pilota, în 2026, germanul Nico Hulkenberg, care și-a obținut primul podium din carieră în cursa din Marea Britanie, și brazilianul Gabriel Bortoleto.

Citește și

Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon
Superliga
21:13
Tricouri noi pentru Dinamo FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament din acest sezon
Citește mai mult
Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon
Noul jucător, prezent la meci Fundașul transferat de FCSB a mers la Clinceni să-și susțină colegii
Superliga
20:36
Noul jucător, prezent la meci Fundașul transferat de FCSB a mers la Clinceni să-și susțină colegii
Citește mai mult
Noul jucător, prezent la meci Fundașul transferat de FCSB a mers la Clinceni să-și susțină colegii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
formula 1 berlin audi revolut
Știrile zilei din sport
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!”   » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
Superliga
00:34
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!” » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
Citește mai mult
Ultimatum pentru Tavi Popescu Patronul FCSB s-a săturat : „Anturajul îl încurcă!”   » Cele 3 reguli pe care i le-a impus
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Diverse
15.12
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Citește mai mult
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Superliga
15.12
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Citește mai mult
Feblețea lui Pancu e scumpă Câți bani trebuie să plătească CFR Cluj pentru primul transfer cerut de noul tehnician
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
Campionate
15.12
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Citește mai mult
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:16
Blocat la Kiev? Dorit de Dinamo, Blănuță nu știe dacă se poate transfera și va apela la FRF » GOLAZO.ro are detalii despre situația incertă: poate ajunge la FIFA!
Blocat la Kiev? Dorit de Dinamo, Blănuță nu știe dacă se poate transfera și va apela la FRF » GOLAZO.ro are detalii despre situația incertă: poate ajunge la FIFA!
11:35
„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci
„Rațiu e un animal!” FOTO+VIDEO: Și-a ridiculizat un adversar și a fost aproape de un gol de generic cu Betis » De ce va rata următorul meci
11:41
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”
„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”
10:51
Perez atacă din nou arbitrii Președintele lui Real Madrid, mesaj furibund: „De ce suntem singurii care luptă pentru dreptate?!”
Perez atacă din nou arbitrii Președintele lui Real Madrid, mesaj furibund: „De ce suntem singurii care luptă pentru dreptate?!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Top stiri din sport
Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon
Superliga
15.12
Tricouri noi pentru Dinamo FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament din acest sezon
Citește mai mult
Tricouri noi pentru Dinamo  FOTO. Motivul pentru care „câinii” au lansat al 6-lea echipament  din acest sezon
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Superliga
15.12
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Citește mai mult
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Superliga
15.12
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
15.12
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 17 rapid 19 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
16.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share