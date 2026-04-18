Foto: IMAGO
„Următorul pas: ieșim de pe teren” Tchouameni avertizează că el și colegii de la Real Madrid vor continua lupta anti-rasism: „Nu vom permite să se repete”

alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 22:33
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 22:33
  • Aurelian Tchouameni (26 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, a explicat ce înseamnă presiunea la clubul de pe „Santiago Bernabeu”, mai ales când un jucător trece printr-o mai slabă.

Aurelian Tchouameni a fost transferat de Real Madrid în vara anului 2022 de la AS Monaco, în schimbul sumei de 80 de milioane de euro, iar de-a lungul anilor a fost de multe ori ținta fanilor „galacticilor”.

Aurelian Tchouameni: „Am devenit un țap ispășitor”

Într-un interviu pentru Pivot Podcast, Aurelian Tchouameni a explicat cum a reușit să depășească momentele în care a fost criticat și huiduit pe stadion din cauza prestației sale slabe.

„Am devenit țap ispășitor. În primele 10-20 de minute, stadionul mă fluiera de fiecare dată când atingeam mingea.

Situația asta fie te distruge, fie îți spui: «asta e realitatea», hai să vedem ce pot controla, iar singurul lucru pe care îl pot controla este prestația mea.

Nivelul de presiune la Real Madrid este cu totul diferit. Oamenii vor comenta tot ce faci, fie că e bine sau rău”, a declarat Tchouameni, citat de as.com.

Tchoumeni a explicat și cum gestionează astfel de situații și dacă îl afectează opiniile celor din jur.

„Toată lumea vorbea despre mine, despre felul meu de a juca. Acum unul sau doi ani eram considerat un jucător slab, am fost huiduit pe stadion, așa că am simțit că am trecut prin multe, iar asta m-a ajutat enorm din punct de vedere mental.

Acum știu că, indiferent ce fac, lumea va vorbi, așa că pur și simplu nu mai bag în seamă. Să joci pentru Real Madrid înseamnă să fii pe cea mai mare scenă din sport: presiunea este un privilegiu”.

În acest sezon, mijlocașul francez a jucat în 44 de meciuri pentru Real Madrid în toate competițiile. A marcat 2 goluri și a oferit 2 pase decisive.

„Cred că următorul pas va fi să ieșim de pe teren”

Tchouameni a comentat și faza controversată dintre Vinicius și Gianluca Prestianni, din meciul Benfica - Real Madrid, 0-1, din manșa tur a play-off-ului Ligii Campionilor, desfășurată pe 17 februarie.

Partida a fost umbrită de un eveniment regretabil pe teren. Jucătorul de la Benfica e acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, după ce și-a acoperit gura cu tricoul.

Extrema portughezilor neagă rasismul, susținând că i-a zis „maricon” (n.red. - poponar), o jignire homofobă gravă.

Despre acel incident, Aurelian Tchouameni a spus: „L-au numit maimuță. Cred că următorul pas va fi să ieșim de pe teren. Nu vom permite ca astfel de scene să se mai repete”.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
De la sosirea sa la Real Madrid, Tchouameni a jucat 190 de meciuri, a marcat 7 goluri și a oferit 8 pase decisive.

Ce s-a întâmplat în cazul „Vinicius - Prestianni”

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii Benficăi, moment în care Gianluca Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria.

