Mazilu l-a înfuriat pe Kopic Cel mai slab la Dinamo în prima repriză cu U Cluj: a călcat pe minge și a centrat prin spatele porții!

DINAMO - U CLUJ. Titularizat a doua oară la rând în play-off, Adrian Mazilu a dezamăgit crunt în primele 45 de minute la alb-roșii.

Extrema în vârstă de 20 de ani a pierdut duelul în prima repriză cu Alex Chipciu, fundașul stânga care împlinește 37 luna viitoare.

Atât de rău a greșit încât antrenorul Zeljko Kopic s-a enervat după mai multe erori, ridicând mâinile disperat.

Adrian Mazilu a fost transferat de Dinamo, de la Brighton U21, în ultima zi din august 2025, cu 400.000 de euro.

După o lungă pauză, extrema și-a câștigat cu greu minutele pe teren la alb-roșii.

Mazilu a dezamăgit cumplit în prima repriză

Înaintea meciului de sâmbătă seară, cu U Cluj, avea doar 14 partide și numai 326 de minute în toate competițiile, numai 23,3 în medie pe meci.

Dar a fost titular etapa trecută, la 1-1 cu CFR, și antrenorul Zeljko Kopic i-a dat o nouă șansă cu U, pe Arena Națională. Din nou, în primul „11”.

Mazilu a dezamăgit însă cumplit până la pauză. Fază după fază, o repriză întreagă.

Mazilu, extrema de 20 de ani, fără șansă în fața lui Chipciu, fundașul de 37!

A intrat foarte rău în joc. Prima minge, a călcat pe ea. Primul corner, a centrat prin spatele liniei porții!

A pierdut clar duelul cu Alex Chipciu. Și el are 20 de ani, în timp ce căpitanul Clujului împlinește 37 luna viitoare!

Multe pase greșite, în cascadă, unele ușoare, de câțiva metri. O centrare atât de lungă încât a ieșit în afara terenului la colțul opus.

0 goluri și 0 assisturi are Adrian Mazilu în 14 meciuri la Dinamo

Furia lui Kopic: pe Mazilu ar fi vrut să-l schimbe primul!

După o asemenea eroare, în minutul 23, Kopic a explodat, furios. S-a întors spre bancă urlând, cu mâinile pe sus, disperat de jucătorul său.

Probabil că ar fi vrut pe el să-l înlocuiască primul la pauză. Dar reaccidentarea lui Karamoko l-a obligat pe tehnician să-l înlocuiască pe acesta spre finalul primei reprize.

A fost înlocuit în cele din urmă cu Musi, în minutul 57.

