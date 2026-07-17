Boutoutaou e la București! FOTO Imagini de la stadion cu algerianul adus de MM Stoica la FCSB

Aymen Boutoutaou (25 de ani), mijlocaș dreapta, a ajuns la București pentru a semna cu FCSB.

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Până la oficializarea mutării, fotbalistul și-a făcut apariția în această seară pe Stadionul Steaua, la partida de debut a campioanei în noul sezon, împotriva celor de la FC Argeș.

Aymen Boutoutaou, prezent la FCSB - FC Argeș

Algerianul a venit însoțit de soția sa și de președintele Consiliului de Administrație al clubului, Mihai Stoica, alături de care va urmări meciul din tribune.

Fotoreporterul GOLAZO.ro, Raed Krishan, l-a surprins pe acesta în stadion cu jumătate de oră înainte de start.

FCSB a reușit să o convingă pe Sochaux să renunțe la unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei din sezonul trecut, an în care clubul a promovat în Ligue 2.

După ce prima ofertă, în valoare de 800.000 de euro, a fost refuzată, Gigi Becali a mărit propunerea financiară, iar cele două cluburi au ajuns la un acord pentru suma de un milion de euro.

În sezonul precedent, Boutoutaou a bifat 37 de apariții în tricoul lui Sochaux, reușind să înscrie 13 goluri și să ofere șase pase decisive.

Anterior, la Valenciennes, mijlocașul a adunat 128 de meciuri, 17 goluri și cinci assisturi, confirmându-și constanța și versatilitatea în fotbalul francez.

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