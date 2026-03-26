„Problemă mare pentru noi” Răzvan Raț, înainte de barajul cu Turcia: „În afară de Drăgușin, jucătorii nu prea sunt obișnuiți cu asta”

Răzvan Raț (44 de ani), fostul fundaș stânga al naționalei României, a prefațat meciul decisiv al „tricolorilor” cu Turcia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Răzvan Raț consideră că atmosfera de pe stadionul lui Beșiktaș le va pune multe probleme jucătorilor români.

Răzvan Raț: „O problemă mare pentru noi cred că va fi atmosfera”

Fostul internațional a precizat că doar Radu Drăgușin, jucătorul lui Tottenham, e obișnuit cu o astfel de presiune exercitată de fani.

„Am fost pe teren în 2012, când i-am bătut (n.r. scor 1-0), dar a trecut mult timp de atunci și nu putem face comparații. Acum voi fi prezent în tribune, să susțin naționala.

Nu contează că nu ne dă nimeni nicio șansă, pentru că sunt un milion de lucruri care pot schimba situația. Nu contează doar statisticile. Într-adevăr, au jucători la echipe puternice, iar cei de la Galatasaray au avut un parcurs bun în Champions League, iar Fenerbahçe în Europa League.

O problemă mare pentru noi cred că va fi atmosfera. Vor fi mulți decibeli pe stadionul lui Beșiktaș și o presiune extrem de mare. Sunt sigur că va conta și nu va fi deloc simplu.

Se simte încă de la încălzire, la imn sau pe tunel, te apasă, fie că vrei, fie că nu. O simți! Nu prea avem jucători, în afară de Drăgușin, care să fie obișnuiți cu așa ceva”, a declarat Răzvan Raț, conform fanatik.ro.

113 selecții și 2 goluri a reușit Răzvan Raț pentru naționala României

Răzvan Raț: „Nici Turcia nu este invincibilă”

Răzvan Raț are încredere că selecționerul Mircea Lucescu a pregătit cât se poate de bine meciul cu Turcia de la baraj.

„Nici Turcia nu este invincibilă. A pierdut acasă cu 0-6 în fața Spaniei (n.r. - în preliminariile CM 2026). Pentru Mircea Lucescu, la nivel personal, ar fi o victorie extraordinară împotriva Turciei, mai ales că adversarii au totul de partea lor, iar unii abia așteaptă să pierdem la Istanbul.

Jucătorii trebuie să creadă în șansa lor și să tragă până la capăt de oportunitatea de a ajunge la un Campionat Mondial.

Mircea Lucescu este cel mai bun la analiza adversarului și știe ce avem de făcut. Cu siguranță și-a făcut foarte bine toate temele, iar totul depinde doar de jucători”, a mai adăugat Raț.

Echipa probabilă a României:

Radu (Aioani) - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Vl. Dragomir - Man, R. Marin, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Turcia vine la baraj cu vedete în valoare totală de 450 milioane de euro. Lotul României este evaluat la 96 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

(Celta Vigo, 7/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

