Barcelona, campioana Europei VIDEO+FOTO: Victorie spectaculoasă în fața lui Lyon, în finala Ligii Campionilor, la fotbal feminin

Barcelona - Lyon 4-0. Echipa antrenată de Pere Romeu s-a impus categoric în finala Ligii Campionilor și a câștigat al patrulea trofeu european din istorie.

Barcelona a avut parte de un sezon incredibil, în care a cucerit „tripla”. Pe lângă trofeul Champions League, a câștigat titlul la pas în campionat și Cupa Spaniei în finala cu Atletico Madrid.

Barcelona - Lyon 4-0 . Echipa blaugrana este campioana Europei

Lyona marcat în prima repriză prin Heaps, însă reușita acesteia a fost anulată pentru ofsaid, iar scorul a rămas neschimbat până la pauză.

În minutul 55, Ewa Pajor a deschis scorul, cu un șut plasat perfect la colțul lung, după ce a plecat de la limita ofsaidului.

Aceeași Pajor dubla avantajul echipei 14 minute mai târziu, iar Paralluelo a risipit orice emoție în minutul 90, cu un șut spectaculos din afara careului, în vinclul porții francezelor.

Paralluelo și-a mai trecut o dată numele pe lista marcatoarelor, în prelungirile partidei, iar trofeul merge la Barcelona, pentru a patra oară în istoria competiției.

Jucătoarele din Catalonia și-au adjudecat un nou titlu european, după ce în sezonul precedent au surprins prin eșecul din finala, contra celor de la Arsenal.

Recordul de trofee este deținut de vicecampioana din acest sezon, Lyon cucerind Liga Campionilor de 8 ori.

VIDEO. Rezumatul finalei Barcelona - Lyon 4-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport