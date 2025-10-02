Henry se ia de Hansi Flick Fostul atacant de la Barcelona nu-l înțelege pe antrenorul german: „Te poate costa scump”

BARCELONA - PSG 1-2. Thierry Henry (48 de ani), fostul atacant al catalanilor, l-a criticat pe Hansi Flick (60 de ani), antrenorul gazdelor.

Câștigător al Ligii Campionilor cu Barcelona, în anul 2009, Henry nu înțelege abordarea de joc a lui Flick, cu linia defensivă aproape de mijlocul terenului.

Thierry Henry se ia de Hansi Flick: „Te poate costa mult”

„Nu poți juca în Liga Campionilor cu linia asta defensivă atât de sus, îmi pare rău.

Când joci împotriva unor echipe bune, vei rămâne descoperit. Și exact asta s-a întâmplat în seara asta (miercuri).

Toate atacurile lui PSG au fost periculoase. De fiecare dată când am menționat acest lucru, ei (Barcelona) nu au vrut să schimbe nimic.

Și înțeleg că, uneori, antrenorii pot fi încăpățânați în ceea ce privește modul în care abordează jocul. Dar acest lucru te poate costa scump în meciurile importante” a declarat Thierry Henry la CBS.

121 de meciuri a jucat Thierry Henry pentru Barcelona în perioada 2007 - 2010. A marcat de 49 de ori și a câștigat 7 trofee, alături de catalani

Hansi Flick: „ N-am fost la nivelul lui PSG”

Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a recunoscut superioritatea celor de la PSG și faptul că echipa sa nu s-a ridicat la nivelul campioanei Europei.

„În prima repriză am jucat mult mai bine decât în a doua. În partea secundă, eram obosiți și am cedat. PSG este o echipă extraordinară, ei au jucat un fotbal fantastic, iar noi nu am jucat la nivelul nostru maxim. Acest lucru este necesar în Champions League. Trebuie să trecem peste seara asta.

Cred că astăzi n-am fost la nivelul lui PSG. Dar eu cred în echipa mea, lucrăm pentru a reveni la cel mai înalt nivel.

Am pierdut, dar vom continua să ne antrenăm, să ne îmbunătățim și vom reuși”, a declarat Hansi Flick, citat de sport.es.

