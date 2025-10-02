Lovitură pentru Chivu Vedeta lui Inter s-a accidentat și ar putea rata câteva meciuri importante

Marcus Thuram (28 de ani), atacantul lui Inter, s-a accidentat și ar putea lipsi aproximativ o lună.

Inițial, jucătorul lui Cristi Chivu (44 de ani) acuzase niște crampe în meciul cu Slavia Praga, scor 3-0, din Liga Campionilor, dar situația este mult mai gravă.

În partida de pe San Siro care a avut loc marți, Marcus Thuram a fost înlocuit în minutul 66 cu Ange-Yoan Bonny.

Francezul nu a mai putut să continue după un sprint de la faza în care Lautaro Martinez a înscris al treilea gol al Interului, în minutul 65.

Celalalte două goluri ale formației lui Chivu au fost marcate de Martinez (min. 30) și Dumfries (min. 34).

Lovitură pentru Chivu! Marcus Thuram s-a accidentat

În urma testelor efectuate după meciul cu Slavia Praga, s-a stabilit că Marcus Thuram a suferit o accidentare la coapsa piciorului stâng , potrivit gazzetta.it.

Inițial, jucătorul francez spunea că avea doar niște crampe, dar lucrurile au fost mai grave decât se aștepta.

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a transmis miercuri un comunicat cu privire la starea lui Marcus Thuram.

„În această după-amiază, Marcus Thuram a fost supus unor teste la Institutul Humanitas din Rozzano.

Acestea au evidențiat o întindere musculară la nivelul mușchiului piciorului stâng. Starea sa va fi reevaluată săptămâna viitoare ”, se arată în comunicatul „nerazzurrilor”.

Astfel, atacantul francez ar urma să lipsească de pe teren aproximativ o lună și nu ar putea juca în următoarele partide ale lui Inter și ale naționalei Franței.

Ce meciuri ar putea rata Thuram:

Inter - Cremonese , sâmbătă, Serie A

, sâmbătă, Serie A Roma - Inter, 18 octombrie, Serie A

- Inter, 18 octombrie, Serie A Union Saint Gilloise - Inter, 21 octombrie, Liga Campionilor

- Inter, 21 octombrie, Liga Campionilor Franța - Azerbaidjan , 10 octombrie, preliminariile CM 2026

, 10 octombrie, preliminariile CM 2026 Islanda - Franța, 13 octombrie, preliminariile CM 2026

5 goluri în 7 meciuri a reușit până acum Marcus Thuram în sezonul acesta

