Alin Roman/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Roman, erou la ultima fază FOTO. Reușita superbă a jucătorului de la UTA Arad, care a decis meciul cu Petrolul

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 08.12.2025, ora 20:31
Actualizat: 08.12.2025, ora 21:38

În minutul 90+5, arădenii au obținut o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, în urma unui fault asupra lui Hakim Abdallah (27 de ani).

UTA ARAD - PETROLUL. Alin Roman a decis partida la ultima fază

Introdus de Adrian Mihalcea în minutul 63 al partidei, în locul lui Luca Mihai, Alin Roman a executat excelent, peste zid, și a adus victoria echipei sale.

Golul lui Alin Roman din UTA - Petrolul 1-0 Foto captura ecran Prima Sport (6).jpg
Golul lui Alin Roman din UTA - Petrolul 1-0 Foto captura ecran Prima Sport (6).jpg

Golul lui Alin Roman din UTA - Petrolul 1-0 Foto captura ecran Prima Sport (1).jpg Golul lui Alin Roman din UTA - Petrolul 1-0 Foto captura ecran Prima Sport (2).jpg Golul lui Alin Roman din UTA - Petrolul 1-0 Foto captura ecran Prima Sport (3).jpg Golul lui Alin Roman din UTA - Petrolul 1-0 Foto captura ecran Prima Sport (4).jpg Golul lui Alin Roman din UTA - Petrolul 1-0 Foto captura ecran Prima Sport (5).jpg
Bucuria a fost imensă în tabăra arădenilor, care, în frunte cu Mihalcea, s-au descătușat și au sărbătorit reușita alături de galerie.

Ulterior, Roman i-a dedicat golul lui Alexandru Matei, tânărul jucător care a suferit o ruptură de ligamente la meciul de Cupă cu FCSB.

Sărbătoarea s-a mutat și în vestiar/ Foto: Facebook @UTA Arad Sărbătoarea s-a mutat și în vestiar/ Foto: Facebook @UTA Arad
Sărbătoarea s-a mutat și în vestiar/ Foto: Facebook @UTA Arad

Adrian Mihalcea: „Pentru noi, play-off-ul nu este un obiectiv”

Grație acestui succes, UTA Arad a urcat provizoriu pe locul 6, dar Adrian Mihalcea susține că accederea în play-off nu este unul dintre obiectivele echipei în acest sezon.

„Vă uitați dumneavoastră că suntem pe loc de play-off, dar eu nu mă uit! Eu mă uit că am 28 de puncte. E un clasament intermediar, iar punctele contează mai puțin.

Nu este un obiectiv impus (n.r. să ajungă în play-off). E la latitudinea noastră dacă vom reuși să câștigăm atât de multe puncte încât să fim acolo.

Nu este un obiectiv pentru noi să fim în play-off!”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.

  • Etapa următoare, UTA se va deplasa la Constanța pentru duelul cu Farul. Partida este programată luni, de la ora 17:30.
Mă bucur că am fost decisiv. Eu sunt jucător de execuție. Câteodată îmi iese, cum a fost azi. A fost important pentru toată lumea. Mă bucur. O execuție frumoasă. Nu mă gândesc la play-off. Eu încerc să iau meci cu meci, să acumulăm cât mai multe puncte și vedem unde ne poziționăm. Nu cred că este obiectiv play-off-ul, dar încercăm să ne jucăm șansa Alin Roman, mijlocaș UTA

