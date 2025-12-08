Roman, erou la ultima fază FOTO. Reușita superbă a jucătorului de la UTA Arad, care a decis meciul cu Petrolul

UTA ARAD - PETROLUL 1-0. Alin Roman (31 de ani) a dat lovitura pentru gazde, la ultima fază a meciului.

În minutul 90+5, arădenii au obținut o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, în urma unui fault asupra lui Hakim Abdallah (27 de ani).

UTA ARAD - PETROLUL. Alin Roman a decis partida la ultima fază

Introdus de Adrian Mihalcea în minutul 63 al partidei, în locul lui Luca Mihai, Alin Roman a executat excelent, peste zid, și a adus victoria echipei sale.

Bucuria a fost imensă în tabăra arădenilor, care, în frunte cu Mihalcea, s-au descătușat și au sărbătorit reușita alături de galerie.

Ulterior, Roman i-a dedicat golul lui Alexandru Matei, tânărul jucător care a suferit o ruptură de ligamente la meciul de Cupă cu FCSB.

Sărbătoarea s-a mutat și în vestiar/ Foto: Facebook @UTA Arad

Adrian Mihalcea: „Pentru noi, play-off -ul nu este un obiectiv”

Grație acestui succes, UTA Arad a urcat provizoriu pe locul 6, dar Adrian Mihalcea susține că accederea în play-off nu este unul dintre obiectivele echipei în acest sezon.

„Vă uitați dumneavoastră că suntem pe loc de play-off, dar eu nu mă uit! Eu mă uit că am 28 de puncte. E un clasament intermediar, iar punctele contează mai puțin.

Nu este un obiectiv impus (n.r. să ajungă în play-off). E la latitudinea noastră dacă vom reuși să câștigăm atât de multe puncte încât să fim acolo.

Nu este un obiectiv pentru noi să fim în play-off!”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.

Etapa următoare, UTA se va deplasa la Constanța pentru duelul cu Farul. Partida este programată luni, de la ora 17:30.

Mă bucur că am fost decisiv. Eu sunt jucător de execuție. Câteodată îmi iese, cum a fost azi. A fost important pentru toată lumea. Mă bucur. O execuție frumoasă. Nu mă gândesc la play-off. Eu încerc să iau meci cu meci, să acumulăm cât mai multe puncte și vedem unde ne poziționăm. Nu cred că este obiectiv play-off-ul, dar încercăm să ne jucăm șansa Alin Roman, mijlocaș UTA

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport