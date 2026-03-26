TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Basarab Panduru (55 de ani), fostul internațional român, a vorbit despre înfrângerea suferită de „tricolori” la Istanbul.

România a ratat astfel pentru a 7-a oară consecutiv calificarea la un Campionat Mondial.

Panduru crede că România a făcut un joc bun la Istanbul și a anulat diferența de valoare față de turci.

TURCIA - ROMÂNIA. Panduru, bulversat de eșecul din Turcia: „Nici nu știi de ce ai pierdut”

„Chiar nu știi de unde să iei meciul ăsta. Se termină, îți pare rău pentru că, deși n-ai jucat un mare fotbal, nici adversarul n-a făcut-o. Mi s-a părut că am făcut foarte bine ce trebuia să facem.

O singură greșeală am făcut și am primit gol. Ne-a costat calificarea. Și așa s-a terminat meciul. Nu au fost mai buni, deși ei au încercat să joace fotbal și au avut posesia. Ți se termină meciul și nu știi de unde să-l iei și de ce ai pierdut. Crezi că ai fi putut să joci mai mult fotbal, normal”, a spus Basarab Panduru la Prima TV.

Pandi crede că România și-a propus o tactică prea defensivă și nu a contat suficient în atac până la primirea golului:

„Am avut ocazie mare la bara lui Stanciu. Am încercat, dar nu am reușit să ajungem la poarta lor. Nu știu de ce. Dacă Man vine la 70 de metri de poarta lor ca să-l ajute pe Rațiu, normal că nu mai poate face nimic în atac.

L-a ajutat foarte bine pe Rațiu, foarte bun defensiv, dar atât. Cred că am fost mai concentrați să ducem meciul ăsta în 0-0. Cam așa a părut până am luat gol”.

