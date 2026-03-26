Ei cu super Arda. Noi cu Rațiu Și aici a fost diferența! Ce a avut Turcia în plus și ce am avut noi în minus

TURCIA - ROMÂNIA. Semiluna a putut pentru că a fost și inteligentă, nu doar agresivă. I-a avut pe Calhanoglu și pe Yildiz, dar mai ales pe Arda Guler, care nu greșește nicio pasă.

Noi l-am avut pe Rațiu, care a greșit prea mult în apărare și le-a permis turcilor să fie constant periculoși pe partea lui.

Am vrut mult să-i vedem pe ai noștri jucând și mai agresiv, și mai exact, cu mai multă încredere.

Am fi vrut mai mult. Să insistăm ca la bara lui Stanciu

Să iasă din apărare și să pună și ei presiune mai mare asupra apărării turce, care e singurul, dar importantul punct slab al Semilunii.

Ca la șutul lui Stanciu care a lovit bara lui Cakir, la colțul lung. Un gol în minutul 78 ar fi fost perfect.

Am fi putut juca astfel mai mult timp, nu numai faze sporadice, mai ales când rivalii erau în avantaj.

Arda Guler, omul care nu greșește nicio pasă

Nu am ieșit atât de mult cât am fi vrut din defensivă în repriza a doua, pentru că Turcia nu înseamnă doar agresivitate.

Astăzi îl are pe Calhanoglu, îl are pe Yildiz, însă mai mult decât orice îl are pe Arda Guler.

La 21 de ani, tânărul comparat cu Gică Hagi conduce jocul, pasează, filtrează și, când e gata, lansează diagonale decisive.

Așa a fost la golul de 1-0. Era la 35-40 de metri de poarta noastră, l-a văzut pe Kadioglu cum avansează spre careul nostru și i-a pasat imediat. A fost gol.

Rațiu, teribil, prea multe erori în apărare. Și nu doar la gol

Dacă Arda a fost mintea lor limpede, Rațiu a suferit mult pe zona lui. Și la gol, pentru că fundașul stânga turc Kadioglu s-a infiltrat între Rațiu și Drăgușin, fără a mai putea fi oprit.

Dar a greșit Rațiu și la alte urcări în ofensivă ale lui Kadioglu, care l-a depășit constant.

Și în fața lui Yildiz, însă extrema lui Juventus a tras în bară.

Nu a fost doar vina lui Rațiu la avansările lui Kadioglu pe culoarul din stânga. Nici „închizătorul” nu l-a dublat bine. Nici Man nu a putut coborî mereu să-l sprijine.

Toate puse una peste alta ne-au făcut rău. Și Turcia ne-a învins meritat.

