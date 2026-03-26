Ei cu super Arda. Noi cu Rațiu Și aici a fost diferența! Ce a avut Turcia în plus și ce am avut noi în minus +77 foto
alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 20:57
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 21:23
  • TURCIA - ROMÂNIA. Semiluna a putut pentru că a fost și inteligentă, nu doar agresivă. I-a avut pe Calhanoglu și pe Yildiz, dar mai ales pe Arda Guler, care nu greșește nicio pasă.
  • Noi l-am avut pe Rațiu, care a greșit prea mult în apărare și le-a permis turcilor să fie constant periculoși pe partea lui. 
  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Am vrut mult să-i vedem pe ai noștri jucând și mai agresiv, și mai exact, cu mai multă încredere.

Lucescu pleacă marți! Ce urmează pentru România după ratarea Mondialului: misiune infernală pentru noul selecționer! Pe cine vrea FRF + când poate debuta
Am fi vrut mai mult. Să insistăm ca la bara lui Stanciu

Să iasă din apărare și să pună și ei presiune mai mare asupra apărării turce, care e singurul, dar importantul punct slab al Semilunii.

Ca la șutul lui Stanciu care a lovit bara lui Cakir, la colțul lung. Un gol în minutul 78 ar fi fost perfect.

Am fi putut juca astfel mai mult timp, nu numai faze sporadice, mai ales când rivalii erau în avantaj.

Arda Guler, omul care nu greșește nicio pasă

Nu am ieșit atât de mult cât am fi vrut din defensivă în repriza a doua, pentru că Turcia nu înseamnă doar agresivitate.

Astăzi îl are pe Calhanoglu, îl are pe Yildiz, însă mai mult decât orice îl are pe Arda Guler.

La 21 de ani, tânărul comparat cu Gică Hagi conduce jocul, pasează, filtrează și, când e gata, lansează diagonale decisive.

Așa a fost la golul de 1-0. Era la 35-40 de metri de poarta noastră, l-a văzut pe Kadioglu cum avansează spre careul nostru și i-a pasat imediat. A fost gol.

Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
labels.photo-gallery

Rațiu, teribil, prea multe erori în apărare. Și nu doar la gol

Dacă Arda a fost mintea lor limpede, Rațiu a suferit mult pe zona lui. Și la gol, pentru că fundașul stânga turc Kadioglu s-a infiltrat între Rațiu și Drăgușin, fără a mai putea fi oprit.

Dar a greșit Rațiu și la alte urcări în ofensivă ale lui Kadioglu, care l-a depășit constant.

Și în fața lui Yildiz, însă extrema lui Juventus a tras în bară.

Nu a fost doar vina lui Rațiu la avansările lui Kadioglu pe culoarul din stânga. Nici „închizătorul” nu l-a dublat bine. Nici Man nu a putut coborî mereu să-l sprijine.

Toate puse una peste alta ne-au făcut rău. Și Turcia ne-a învins meritat.

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
labels.photo-gallery

VIDEO Lucescu și-a pus mâinile în cap după golul lui Ferdi

Doar Hagi e mai tare decât Erdogan Securitate inimaginabilă la arena lui Beșiktaș pentru președintele Turciei. Dar lui Hagi i s-au deschis porțile
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor" în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!"
„El e principalul responsabil" FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!" + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale"
Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

