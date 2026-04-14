„Craiova rămâne favorită” Titlul, subiect tabu la U Cluj » Fotbalistul remarcat de conducere: „A prins încredere”

U Cluj - U Craiova 4-0. Radu Constantea (42 de ani), președintele „șepcilor roșii”, spune că încă nu se gândește la titlu, deși echipa sa s-a desprins în fruntea clasamentului din play-off.

U Cluj traversează o perioadă excelentă. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a ajuns la 13 victorii în ultimele 14 meciuri oficiale disputate și e lider în Liga 1.

Deși echipa sa a învins-o categoric pe U Craiova, Radu Constantea consideră că formația din Bănie rămâne principala favorită la titlu.

„Dacă ei (n.r. Craiova) vor câștiga toate meciurile rămase, inclusiv cel cu noi, vor lua titlul. Craiova rămâne favorită la titlu. Nu ne entuziasmăm peste măsură. Rămânem cu picioarele pe pământ.

Ar fi una dintre cele mai mari surprize să câștigăm noi campionatul, mai ales în acest format cu play-off.

Obiectivul e de a ne califica într-o cupă europeană, încercăm să nu ne gândim zi de zi la câștigarea titlului.

Nu ne-am fi gândit la o asemenea victorie, a făcut diferența și eliminarea jucătorului de la Craiova (n.r. - Monday Etim). Am câștigat meritat, am făcut un joc bun”, a declarat președintele lui U Cluj, conform gsp.ro.

Radu Constantea, despre Lukic: „A venit la noi, a prins încredere și a început să marcheze”

Constantea l-a remarcat pe Jovo Lukic, atacant transferat de U Cluj vara trecută chiar de la U Craiova, care a reușit să marcheze în acest sezon nu mai puțin de 20 de goluri în toate competițiile.

„Lukic cred că nu a reușit să se adapteze la Craiova. A venit la noi, a prins încredere și a început să marcheze. Căutam un atacant cu un profil asemănător cum era Blănuță, un jucător care să fie adaptat deja în campionatul nostru.

Era un marcator și în Bosnia. Acestea au fost argumentele pentru care am decis să-l achiziționăm”, a mai spus oficialul celor de la U Cluj.

Prima de titlu este stipulată în contractele jucătorilor, de la începutul sezonului. Dacă se va ajunge acolo, o să o divulgăm. Mai e mult până acolo, Craiova este o echipă extrem de puternică. Radu Constantea, președinte U Cluj

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28 *️ - beneficiază de rotunjire

