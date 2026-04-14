„Craiova rămâne favorită" Titlul, subiect tabu la U Cluj » Fotbalistul remarcat de conducere: „A prins încredere"

alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 09:42
alt-text Actualizat: 14.04.2026, ora 09:42
  • U Cluj - U Craiova 4-0. Radu Constantea (42 de ani), președintele „șepcilor roșii”, spune că încă nu se gândește la titlu, deși echipa sa s-a desprins în fruntea clasamentului din play-off.

U Cluj traversează o perioadă excelentă. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a ajuns la 13 victorii în ultimele 14 meciuri oficiale disputate și e lider în Liga 1.

„N-a fost ziua noastră” Coelho își asumă eșecul rușinos de pe Cluj Arena: „Am ales să nu ne retragem”
Citește și
„N-a fost ziua noastră” Coelho își asumă eșecul rușinos de pe Cluj Arena: „Am ales să nu ne retragem”
Citește mai mult
„N-a fost ziua noastră” Coelho își asumă eșecul rușinos de pe Cluj Arena: „Am ales să nu ne retragem”

U Cluj - U Craiova 4-0. Radu Constantea: „Nu ne entuziasmăm peste măsură”

Deși echipa sa a învins-o categoric pe U Craiova, Radu Constantea consideră că formația din Bănie rămâne principala favorită la titlu.

„Dacă ei (n.r. Craiova) vor câștiga toate meciurile rămase, inclusiv cel cu noi, vor lua titlul. Craiova rămâne favorită la titlu. Nu ne entuziasmăm peste măsură. Rămânem cu picioarele pe pământ.

Ar fi una dintre cele mai mari surprize să câștigăm noi campionatul, mai ales în acest format cu play-off.

Obiectivul e de a ne califica într-o cupă europeană, încercăm să nu ne gândim zi de zi la câștigarea titlului.

Nu ne-am fi gândit la o asemenea victorie, a făcut diferența și eliminarea jucătorului de la Craiova (n.r. - Monday Etim). Am câștigat meritat, am făcut un joc bun”, a declarat președintele lui U Cluj, conform gsp.ro.

Radu Constantea, despre Lukic: „A venit la noi, a prins încredere și a început să marcheze”

Constantea l-a remarcat pe Jovo Lukic, atacant transferat de U Cluj vara trecută chiar de la U Craiova, care a reușit să marcheze în acest sezon nu mai puțin de 20 de goluri în toate competițiile.

Lukic cred că nu a reușit să se adapteze la Craiova. A venit la noi, a prins încredere și a început să marcheze. Căutam un atacant cu un profil asemănător cum era Blănuță, un jucător care să fie adaptat deja în campionatul nostru.

Era un marcator și în Bosnia. Acestea au fost argumentele pentru care am decis să-l achiziționăm”, a mai spus oficialul celor de la U Cluj.

Prima de titlu este stipulată în contractele jucătorilor, de la începutul sezonului. Dacă se va ajunge acolo, o să o divulgăm. Mai e mult până acolo, Craiova este o echipă extrem de puternică. Radu Constantea, președinte U Cluj

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj439
2U Craiova436
3Rapid432
4CFR Cluj431*
5FC Argeș430
6Dinamo428
*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

„N-a fost ziua noastră” Coelho își asumă eșecul rușinos de pe Cluj Arena: „Am ales să nu ne retragem”
Superliga
00:16
„N-a fost ziua noastră” Coelho își asumă eșecul rușinos de pe Cluj Arena: „Am ales să nu ne retragem”
Citește mai mult
„N-a fost ziua noastră” Coelho își asumă eșecul rușinos de pe Cluj Arena: „Am ales să nu ne retragem”
„Abia aștept să ne privim ochi în ochi” Screciu, discurs surprinzător după 0-4 cu U Craiova: „Eu asta simt acum”
Superliga
23:54
„Abia aștept să ne privim ochi în ochi” Screciu, discurs surprinzător după 0-4 cu U Craiova: „Eu asta simt acum”
Citește mai mult
„Abia aștept să ne privim ochi în ochi” Screciu, discurs surprinzător după 0-4 cu U Craiova: „Eu asta simt acum”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Știrile zilei din sport
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Liga 2
16:16
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Citește mai mult
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
Campionate
15:43
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
Citește mai mult
Chivu, ca Fabio Capello Românul poate repeta performanța antrenorului italian din urmă cu 34 de ani! Salariu fabulos dacă ia titlul cu Inter
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
Superliga
10:17
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
Citește mai mult
„Nici gând să mai joace!” Ioan Andone l-a făcut praf pe Alex Dobre: „I-aș lua și banderola. În halul în care vorbește...”
 „Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”
Superliga
15:17
„Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”
Citește mai mult
 „Altfel, ar fi salarii de 2-3.000 de euro” Ioan Ovidiu Sabău, verdict dur despre cluburile finanțate din fonduri publice: „Majoritatea doar așa pot funcționa”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:01
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
17:42
„Nu domnul Orban dă bani la Sepsi” Laszlo Dioszegi, reacție după alegerile din Ungaria: „Le-am spus şi jucătorilor”
„Nu domnul Orban dă bani la Sepsi” Laszlo Dioszegi, reacție după alegerile din Ungaria: „Le-am spus şi jucătorilor”
17:36
Rapid, comunicat oficial Conducerea giuleștenilor a anunțat când îl evaluează pe Costel Gâlcă
Rapid, comunicat oficial Conducerea giuleștenilor a anunțat când îl evaluează pe Costel Gâlcă
16:16
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
