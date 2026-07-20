Pancu, dezbrăcat de arbitru Tehnicianul Rapidului,  la bustul gol pe bancă » De ce a fost nevoit să se schimbe

Daniel Pancu (48 de ani) a fost forțat să își schimbe tricoul la meciul Rapid - Sepsi, din prima etapă a noului sezon de Liga 1.

Antrenorul giuleștenilor a rămas pentru câteva momente la bustul gol pe banca tehnică, după ce arbitrul i-a cerut să-și schimbe tricoul.

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Antrenorul giuleștenilor a început partida îmbrăcat într-un tricou alb, care se apropia însă prea mult de cel alb-vișiniu în dungi al elevilor săi. Mai ales că spatele era alb complet.

Daniel Pancu, la bustul gol pe banca Rapidului

Într-un moment în care jocul era oprit, „centralul” Adrian Cojocaru i-a făcut semn lui Pancu că nu poate rămâne așa pe bancă.

În loc să îmbrace peste tricou un maiou, Pancu a ales să se schimbe direct pe bancă.

Tehnicianul și-a dat jos tricoul și a rămas pentru scurt timp la bustul gol, sub privirile spectatorilor și ale celor aflați în zona tehnică.

A primit imediat de la staff un nou tricou, de această dată vișiniu.

Partida cu Sepsi a marcat și revenirea lui Daniel Pancu pe banca Rapidului într-un meci oficial în Giulești.

Tehnicianul de 48 de ani a preluat din nou echipa la finalul lunii mai, după despărțirea de CFR Cluj.

El mai pregătise Rapidul între 2018 și 2020, perioadă în care a contribuit la promovarea clubului în Liga 2

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