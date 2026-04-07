„Nu are habar de România” Basarab Panduru, despre parcursul bun al echipei U Craiova în mandatul lui Coelho: „E ca și cum vine Slot după Klopp”

Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român, a vorbit despre impactul avut de antrenorul FIlipe Coelho (45 de ani) asupra formației din Bănie. Acesta a spus că antrenorul portughez s-a descurcat bine, dar a subliniat că a găsit la echipă o bază solidă construită, anterior, de Mirel Rădoi (45 de ani).

U Craiova ocupă locul al doilea în play-off, la egalitate de puncte cu liderul U Cluj. Rapid se află pe poziția a treia, la cinci puncte în spate, cu șapte etape rămase până la finalul competiției.

„Îmi dă senzaţia că a gestionat bine şi că a şi schimbat nişte lucruri. Eu văd nişte lucruri de fotbal, pase şi tot ce se întâmplă acolo sunt şi datorită lui, dar norocul lui este că vine după Mirel Rădoi, după părerea mea.

E ca şi cum vine Arne Slot la Liverpool după Klopp. Acolo (n.r. - la Liverpool), îl lași pe el să facă, îi dai 500 de milioane, și face praf tot.

Aici (n.r. - la U Craiova) vine, echipa era sănătoasă, se antrenau cum trebuie, ultimele rezultate nu erau cele mai bune. În ultimele șapte meciuri, cu Rădoi pe bancă, a fost o singură victorie”, a declarat fostul fotbalist, la Prima Sport.

Coelho vine, pune pe picioare, vrea să schimbe în primul meci, își dă seama că nu poate, revine la sistemul ăsta. E peste! Un om care habar nu are de România vine şi impresionează. Mie îmi place ce face

Jurgen Klopp a lăsat la Liverpool o echipă puternică, după nouă ani în care a câștigat trofee importante, printre care Premier League (2019-2020) și Liga Campionilor (2018-2019).

Venit în locul său în vara lui 2024, Arne Slot a preluat un lot deja bine pus la punct și a continuat rezultatele bune, reușind să câștige titlul în Premier League încă din primul sezon.

În acest moment, Liverpool ocupă locul 5 în clasamentul Premier League, cu 49 de puncte acumulate în 31 de partide.

Partida din Bănie a fost echilibrată în prima repriză, încheiată fără gol, 0-0.

După pauză, Anzor Mekvabishvili, a deschis scorul în minutul 56, cu o execuție spectaculoasă.

La doar cinci minute distanță, Al-Hamlawi a marcat pentru 2-0, stabilind și scorul final.

Oltenii au început sezonul cu Mirel Rădoi pe bancă, care a reușit 14 victorii în 26 de meciuri, însă tehnicianul a plecat fără a oferi multe detalii.

Filipe Coelho a preluat echipa pe 11 noiembrie 2025 și, până în prezent, a adunat 23 de meciuri, în care a obținut 14 victorii.

