Victor Angelescu & Constantin Zotta
„Nu-i treaba ta! E deplasat” Victor Angelescu, foarte deranjat de declarațiile lui Nistor despre jucătorii Rapidului » Zotta: „E în concurs cu Chipciu”

alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 00:14
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 00:14
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, și Constantin Zotta (63 de ani), fostul conducător al giuleștenilor, au comentat declarațiile lui Dan Nistor (37 de ani) despre salariile jucătorilor de la Rapid.
  • Rapid a pierdut partida cu Universitatea Cluj, scor 1-2.

La finalul meciului de pe Giulești, Dan Nistor a declarat că unii jucători de la Rapid își bat joc de echipă, ținând cont de investițiile majore făcute în ultimii ani la gruparea bucureșteană.

Victor Angelescu, despre declarațiile lui Nistor: „Nu-i treaba lui să vorbească despre așa ceva”

Președintele Rapidului a fost vizibil deranjat de declarațiile lui Dan Nistor și i-a transmis acestuia că nu ar fi trebuit să vorbească despre jucătorii Rapidului

„Din respect pentru clubul U Cluj și pentru conducerea lor, pentru că-i cunoaștem și sunt oameni care încearcă să facă lucruri bune acolo, nu vreau să comentez.

Mi se pare total deplasat. În primul rând, nu ai voie ca fotbalist să ai asemenea declarații, nu-i treaba ta să comentezi despre așa ceva. Nu vreau să vorbesc pentru că aș putea să spun lucruri, dar nu are rost”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Constantin Zotta, fost conducător al Rapidului, a comentat și el declarațiile lui Nistor:

„E total deplasat. Nu avea voie Nistor să facă declarația asta. Probabil că este într-un concurs cu Chipciu, care dă declarații mai acide și mai agresive.

În primul rând nu este respect pentru partenerul de competiție, pentru jucătorii Rapidului... foarte urât”, a spus Zotta.

La ce salarii au și la ce bani se investesc aici, mi se pare că unii jucători își bat joc de acest club. Așa am simțit, superficialitate, cred eu. Pe noi ne-a ajutat chestia asta și ne bucurăm. Dan Nistor, după meciul cu Rapid

