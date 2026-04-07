Gabi Tamaș a pierdut Verdict în procesul privind convorbirea privată cu Nae Constantin, în care a înjurat suporterii Petrolului
Gabriel Tamaș (foto: Sport Pictures)
Diverse

Gabi Tamaș a pierdut Verdict în procesul privind convorbirea privată cu Nae Constantin, în care a înjurat suporterii Petrolului

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 07.04.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 07.04.2026, ora 09:00
  • Judecătoria Brașov a respins plângerea lui Gabriel Tamaș împotriva soluției Parchetului de clasare, în cazul conversației cu antrenorul Nae Constantin, în care fotbalistul a înjurat suporterii Petrolului și care a apărut în presă.

Fostul internațional Gabriel Tamaș (42 de ani) a pierdut procesul penal prin care contesta decizia Parchetului de a închide dosarul, care viza o conversație privată purtată în 2022 cu antrenorul Nae Constantin, pe când Tamaș juca la Petrolul.

U Craiova - CFR Cluj 2-0 Oltenii câștigă fără emoții, iar lupta pentru titlu devine o afacere în doi
Citește și
U Craiova - CFR Cluj 2-0 Oltenii câștigă fără emoții, iar lupta pentru titlu devine o afacere în doi
Citește mai mult
U Craiova - CFR Cluj 2-0 Oltenii câștigă fără emoții, iar lupta pentru titlu devine o afacere în doi

Gabi Tamaș a pierdut procesul penal cu Nae Constantin

Înregistrarea discuției, plină de înjurături la adresa suporterilor, a fost făcută publică ulterior. Tamaș l-a acuzat pe Nae Constantin de violarea secretului corespondenței, susținând că reputația sa a avut de suferit și că a fost forțat să părăsească echipa.

Conform judecătorilor, înregistrarea unei convorbiri de către unul dintre participanți nu încalcă legea.

„Înregistrarea de către interlocutor a propriei conversații telefonice purtate cu persoana vătămată nu are semnificație penală, deoarece nu se poate susține că făptuitorul a adus atingere confidențialității convorbirii telefonice prin înregistrarea acesteia, atâta timp cât acesta lua parte la conversație.

Independent de existența ori inexistența consimțământului interlocutorului cu privire la înregistrarea convorbirii, înregistrarea comunicării telefonice fără consimțământul interlocutorului nu se circumscrie sferei ilicitului penal”, se arată în documentul Judecătoriei Brașov.

Tamaș poate cere daune în civil

Conform judecătorilor, deși fapta a afectat imaginea fotbalistului, acesta poate folosi doar căile civile pentru a-și proteja reputația și a recupera eventualele daune.

Astfel, plângerea lui Tamaș a fost respinsă ca nefondată, iar fotbalistul a fost obligat să plătească 200 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Ce a spus Tamaș în convorbirea cu Nae Constantin din 2022

Cazul a fost declanșat în urma unei convorbiri telefonice tensionate, din octombrie 2022, între Gabi Tamaș și antrenorul Nae Constantin, în care fostul fundaș central și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care a fost gestionat meciul cu FCSB, pierdut de ploieșteni cu 2-0.

„Hai să spun, dacă vrei să spunem pe românește. Și azi la ședință, las-o în p**a mea. Că am dezamăgit suporterii... Mă c*c pe suporteri, până la urma urmei, în p**a mea.

Eu vreau să câștig. Eu, ca fotbalist, vreau să câștig, pentru că așa câștig bani. Lăsați-mă, frate, că toată lumea... La Petrolul câștig de suporteri... Dar cine p**a mea sunt suporterii ăștia, mă?

Mă, cine sunt suporterii ăștia? Nu înțeleg românește. Eu, pe mine... Cum p**a mea nu înțeleg? Mai dați-vă în p**a mea... Sunt 50.000? Aduc 100.000 de prietenii și îi acopăr. Mai dați-vă în p**a mea de aici...

M-au disperat suporterii ăștia. Toată lumea numai de suporterii... Mă c*c pe ei eu. Eu chiar mă c*c pe ei. I-am chemat de fiecare dată și le-am spus «Mă c*c pe voi».

Nu e prima dată când am spus. Am chemat de fiecare dată galeriile astea. Sunt 3 galerii, 3 șefii de la galerie am chemat și am spus «Mă c*c pe voi». Dar ce p*** mea fac, mă eu? Eu joc fotbal pentru galerie? Mai lăsați-mă în p**a mea în pace”.

„A avut un moment de descărcare emoțională și a vorbit urât, jignind în acest fel suporterii

Instanța a explicat modul în care s-au petrecut faptele. „După ce în data de 09.10.2022 au suferit o înfrângere la campionat, în fața clubului FCSB, cu intenția de a ridica moralul coechipierilor, sus-numitul i-a invitat la restaurant și astfel au rezervat un local pentru a lua masa în privat.

În timp ce se aflau la restaurant, în jurul orelor 22:00-23:00, ##### ####### l-a sunat pe antrenorul ### ########## pentru a discuta despre partida de fotbal pierdută.

Din cauză că la club existau unele tensiuni cu o parte a galeriei, în timpul discuției, pe fondul stării tensionate, numitul ##### ####### a avut un moment de descărcare emoțională și a vorbit urât, jignind în acest fel suporterii.

Antrenorul, care avea instalată o aplicație telefonică de înregistrare a apelurilor, a salvat convorbirea. A doua zi, ##### ####### a constatat că discuția telefonică pe care o purtase în privat cu antrenorul ### ########## în cursul serii de la restaurant a fost distribuită în presă.

În cadrul unei conferințe de presă, ### ########## a recunoscut că el a înregistrat convorbirea și a distribuit-o. Persoana vătămată a precizat că a avut de suferit din cauza distribuirii convorbirii, întrucât a fost difuzată și în străinătate și că a fost nevoit să plece de la club”.

Citește și

El l-ar putea opera pe Lucescu Familia antrenorului a apelat la un medic român care activează în Franța pentru intervenția riscantă. Cum arată CV-ul său
Nationala
19:59
El l-ar putea opera pe Lucescu Familia antrenorului a apelat la un medic român care activează în Franța pentru intervenția riscantă. Cum arată CV-ul său
Citește mai mult
El l-ar putea opera pe Lucescu Familia antrenorului a apelat la un medic român care activează în Franța pentru intervenția riscantă. Cum arată CV-ul său
Revine Charalambous? Fostul tehnician al celor de la FCSB, aproape de un nou angajament
Campionate
14:37
Revine Charalambous? Fostul tehnician al celor de la FCSB, aproape de un nou angajament
Citește mai mult
Revine Charalambous? Fostul tehnician al celor de la FCSB, aproape de un nou angajament

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Efect imediat după anunțul lui Trump. Prețul petrolului, scădere istorică
Știrile zilei din sport
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Nationala
07.04
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Citește mai mult
A murit Mircea Lucescu Fotbalul românesc, în doliu » Cel mai mare antrenor român din istorie s-a stins la 80 de ani
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Superliga
07.04
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Citește mai mult
Transfer surpriză la Dinamo Fiul unui fost fotbalist al „câinilor” ar putea ajunge în „Ștefan cel Mare”: „2-3 clase peste tatăl său”
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Superliga
07.04
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Citește mai mult
Ședință la FCSB Mihai Stoica a dat detalii de culise: „El e jucătorul care a avut azi un discurs impecabil! Am avut o surpriză”
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Liga Campionilor
07.04
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal, victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Citește mai mult
Real Madrid, învinsă pe Bernabeu Bayern și Arsenal,  victorii la limită în sferturile de finală din Liga Campionilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”
00:16
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
„Unul dintre adevărații creatori ai jocului” UEFA și FIFA, emoționant, după dispariția lui Mircea Lucescu
00:24
„Îmi aducea mâncare, mă proteja” Diego Simeone, amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
„Îmi aducea mâncare, mă proteja”  Diego Simeone,  amintiri cu Mircea Lucescu: „Mereu modest”
23:25
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
„Nu avea ce să caute la Istanbul” L-a avertizat pe Lucescu înainte de baraj: „I-am zis că nu arată bine, dar mi-a spus: «Lasă că trece, îmi revin eu»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Top stiri
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Nationala
07.04
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Citește mai mult
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Diverse
07.04
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Citește mai mult
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Superliga
07.04
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Citește mai mult
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
B365
06.04
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean
Citește mai mult
FOTO | Nisipoasa și Salubrității, două străzi cu nume straniu predestinate, pline de gropi și de alte capcane pentru șoferi. Răspunsul Brigăzii Rutiere la sesizările unui bucureștean

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 23 rapid 27 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share