Gabi Tamaș a pierdut Verdict în procesul privind convorbirea privată cu Nae Constantin, în care a înjurat suporterii Petrolului

Judecătoria Brașov a respins plângerea lui Gabriel Tamaș împotriva soluției Parchetului de clasare, în cazul conversației cu antrenorul Nae Constantin, în care fotbalistul a înjurat suporterii Petrolului și care a apărut în presă.

Fostul internațional Gabriel Tamaș (42 de ani) a pierdut procesul penal prin care contesta decizia Parchetului de a închide dosarul, care viza o conversație privată purtată în 2022 cu antrenorul Nae Constantin, pe când Tamaș juca la Petrolul.

Gabi Tamaș a pierdut procesul penal cu Nae Constantin

Înregistrarea discuției, plină de înjurături la adresa suporterilor, a fost făcută publică ulterior. Tamaș l-a acuzat pe Nae Constantin de violarea secretului corespondenței, susținând că reputația sa a avut de suferit și că a fost forțat să părăsească echipa.

Conform judecătorilor, înregistrarea unei convorbiri de către unul dintre participanți nu încalcă legea.

„Înregistrarea de către interlocutor a propriei conversații telefonice purtate cu persoana vătămată nu are semnificație penală, deoarece nu se poate susține că făptuitorul a adus atingere confidențialității convorbirii telefonice prin înregistrarea acesteia, atâta timp cât acesta lua parte la conversație.

Independent de existența ori inexistența consimțământului interlocutorului cu privire la înregistrarea convorbirii, înregistrarea comunicării telefonice fără consimțământul interlocutorului nu se circumscrie sferei ilicitului penal”, se arată în documentul Judecătoriei Brașov.

Tamaș poate cere daune în civil

Conform judecătorilor, deși fapta a afectat imaginea fotbalistului, acesta poate folosi doar căile civile pentru a-și proteja reputația și a recupera eventualele daune.

Astfel, plângerea lui Tamaș a fost respinsă ca nefondată, iar fotbalistul a fost obligat să plătească 200 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Ce a spus Tamaș în convorbirea cu Nae Constantin din 2022

Cazul a fost declanșat în urma unei convorbiri telefonice tensionate, din octombrie 2022, între Gabi Tamaș și antrenorul Nae Constantin, în care fostul fundaș central și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care a fost gestionat meciul cu FCSB, pierdut de ploieșteni cu 2-0.

„Hai să spun, dacă vrei să spunem pe românește. Și azi la ședință, las-o în p**a mea. Că am dezamăgit suporterii... Mă c*c pe suporteri, până la urma urmei, în p**a mea.

Eu vreau să câștig. Eu, ca fotbalist, vreau să câștig, pentru că așa câștig bani. Lăsați-mă, frate, că toată lumea... La Petrolul câștig de suporteri... Dar cine p**a mea sunt suporterii ăștia, mă?

Mă, cine sunt suporterii ăștia? Nu înțeleg românește. Eu, pe mine... Cum p**a mea nu înțeleg? Mai dați-vă în p**a mea... Sunt 50.000? Aduc 100.000 de prietenii și îi acopăr. Mai dați-vă în p**a mea de aici...

M-au disperat suporterii ăștia. Toată lumea numai de suporterii... Mă c*c pe ei eu. Eu chiar mă c*c pe ei. I-am chemat de fiecare dată și le-am spus «Mă c*c pe voi».

Nu e prima dată când am spus. Am chemat de fiecare dată galeriile astea. Sunt 3 galerii, 3 șefii de la galerie am chemat și am spus «Mă c*c pe voi». Dar ce p*** mea fac, mă eu? Eu joc fotbal pentru galerie? Mai lăsați-mă în p**a mea în pace”.

„A avut un moment de descărcare emoțională și a vorbit urât, jignind în acest fel suporterii“

Instanța a explicat modul în care s-au petrecut faptele. „După ce în data de 09.10.2022 au suferit o înfrângere la campionat, în fața clubului FCSB, cu intenția de a ridica moralul coechipierilor, sus-numitul i-a invitat la restaurant și astfel au rezervat un local pentru a lua masa în privat.

În timp ce se aflau la restaurant, în jurul orelor 22:00-23:00, ##### ####### l-a sunat pe antrenorul ### ########## pentru a discuta despre partida de fotbal pierdută.

Din cauză că la club existau unele tensiuni cu o parte a galeriei, în timpul discuției, pe fondul stării tensionate, numitul ##### ####### a avut un moment de descărcare emoțională și a vorbit urât, jignind în acest fel suporterii.

Antrenorul, care avea instalată o aplicație telefonică de înregistrare a apelurilor, a salvat convorbirea. A doua zi, ##### ####### a constatat că discuția telefonică pe care o purtase în privat cu antrenorul ### ########## în cursul serii de la restaurant a fost distribuită în presă.

În cadrul unei conferințe de presă, ### ########## a recunoscut că el a înregistrat convorbirea și a distribuit-o. Persoana vătămată a precizat că a avut de suferit din cauza distribuirii convorbirii, întrucât a fost difuzată și în străinătate și că a fost nevoit să plece de la club”.

