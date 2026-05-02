FARUL CONSTANȚA - FC BOTOȘANI 1-1. Denis Alibec (35 de ani), atacantul „marinarilor” a vorbit la finalul partidei despre situația grea prin care trece echipa.

Remiza cu Botoșani a scos gruparea constănțeană din lupta pentru calificarea la barajul de Conference League și o poate trimite la finalul etapei pe un loc care duce la barajul de menținere/promovare.

Dacă Petrolul o învinge pe UTA Arad, Farul ar depinde de jocul rezultatelor pentru a evita prezența la barajul cu o echipă din liga secundă.

FARUL - FC BOTOȘANI. Denis Alibec: „E vina tuturor”

La finalul partidei, vizibil dezamăgit, Denis Alibec a vorbit despre ratările mari ale echipei, dar și despre următorul meci, cel cu Oțelul Galați.

„N-am fost în stare să băgăm mingea în poartă, am avut și eu câteva ocazii. Avem și ghinion, cred că meritam mai mult în această seară. Am dat totul pe teren și suntem foarte triști că nu am reușit să câștigăm.

Este vina tuturor, și a noastră, și a clubului probabil. Acum suntem în situația asta, trebuie să o scoatem de aici și să jucăm cum am jucat astăzi. Am făcut un meci bun, dar ne-a lipsit șansa.

La următorul meci va fi care pe care, o finală pentru noi și sperăm ca Petrolul să se încurce, altă șansă nu avem”, a declarat Denis Alibec la Prima Sport, citat de gsp.ro.

12 este locul ocupat de Farul Constanța în acest moment

Denis Alibec o putea aduce pe Farul în avantaj pe final de meci, mai exact în minutul 74, atunci când a trimis mingea mult peste poartă din doar câțiva metri, din postura de 1 la 1 cu portarul advers.

Tot Alibec a fost și cel care a marcat golul „marinarilor” din minutul 46, aceasta fiind a cincea sa reușită de la revenirea la Constanța, care a avut loc în iarnă.

