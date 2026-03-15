Situație incredibilă la Bayern Toți cei 4 portari s-au accidentat! La meciul cu Atalanta ar putea exista o premieră în istoria Champions League

Vincent Kompany (39 de ani), antrenorul lui Bayern, are mari probleme de lot înaintea meciului cu Atalanta, din optimile Ligii Campionilor.

Toți portarii din lotul bavarezilor sunt accidentați, astfel că tehnicianul belgian ar putea fi nevoit să titularizeze un tânăr de doar 16 ani.

După ce Manuel Neuer și Jonas Urbig, primii doi portari ai echipei, s-au accidentat, la ultima partidă din campionat, cea cu Bayer Leverkusen, scor 1-1, Bayern l-a titularizat pe Sven Ulreich, veteranul care nu mai jucase într-un meci oficial din septembrie 2024.

Gruparea bavareză a anunțat astăzi cu Ulreich a suferit o ruptură musculară la aductorul drept în timpul meciului cu Leverkusen, astfel că nu va putea juca în returul cu Atalanta.

ℹ️ Sven Ulreich fällt vorerst aus



Sven Ulreich hat sich beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen.



Gute Besserung, Ulle! 🍀 pic.twitter.com/z5piw73VJa — FC Bayern München (@FCBayern) March 15, 2026

Bayern nu se va putea baza nici pe Leon Klanac, portarul de la echipa under 19, astfel că Vincent Kompany va fi nevoit să apeleze la o soluție de urgență, dacă Urbig nu își va reveni până în ziua meciului.

Conform mundodeportivo.com, Leonard Prescott, portar în vârstă de doar 16 ani, ar urma să fie titularizat. În cazul în care se va confirma acest scenariu, Prescott va deveni cel mai tânăr portar care a jucat vreodată în Liga Campionilor, la doar 16 ani, 5 luni și 25 de zile.

În tur, Bayern s-a impus cu 6-1 pe terenul Atalantei, asigurându-și calificarea în sferturile de finală ale competiției.

Returul va avea loc miercuri, de la ora 22:00.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport