Penalty la Bayern - PSG? FOTO. Regula necunoscută care lămurește definitiv faza controversată din semifinalele Ligii Campionilor

Bayern - PSG 1-1 (5-6 la general) . Joao Neves (21 de ani) a comis un henț în propriul careu în prima repriză, la scorul de 0-1, însă arbitrul Joao Pinheiro a lăsat jocul să continue.

Joao Neves (21 de ani) a comis un henț în propriul careu în prima repriză, la scorul de 0-1, însă arbitrul Joao Pinheiro a lăsat jocul să continue. Ce spune regulamentul International Football Association Board (IFAB) în legătură cu astfel de faze, mai jos în articol.

Faza de pe Allianz Arena a stârnit controverse, după ce PSG a primit penalty, în tur, la un henț în careu al lui Alphonso Davies, în timp ce Joao Neves a fost iertat în meciul de ieri, după un henț comis tot în suprafața de pedeapsă.

Decizia arbitrului Joao Pinheiro, corectă conform regulamentului

În minutul 31 al partidei de la Munchen, la 1-0 pentru PSG, o fază controversată i-a făcut pe suporterii bavarezi să ia foc în tribune.

Arbitrul portughez Joao Pinheiro nu a acordat lovitură de la 11 metri în favoarea lui Bayern, deși mingea l-a lovit, în mod evident, în braț pe Joao Neves.

„Centralul” nu a dictat lovitură de la 11 metri, cei din camera VAR nu au intervenit, iar deciziile luate au fost corecte, conform regulamentului, întrucât mingea a fost degajată de colegul său, Vitinha.

Cum arată punctul din regulamentul IFAB:

Nu se consideră henț dacă jucătorul este lovit în mână/braț de mingea care a fost jucată de un coechipier (cu excepția cazului în care mingea intră direct în poarta adversă sau jucătorul înscrie imediat după fază, caz în care se acordă o lovitură liberă directă celeilalte echipe).

PSG s-a calificat în finală pentru a doua oară consecutiv și va încerca să-și apere trofeul în fața lui Arsenal, sâmbătă, 30 mai, de la ora 19:00, la Budapesta.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport