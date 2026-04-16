Liga Campionilor  Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League

Arsenal și Bayern Munchen au obținut calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, după ce le-au eliminat pe Sporting, respectiv Real Madrid.

Arsenal s-a calificat în semifinalele Ligii după ce a remizat pe teren propriu cu Sporting, scor 0-0.

„Tunarii” au beneficiat de victoria obținută în turul de la Lisabona, scor 1-0, și și-au antamat prezența în penultimul act al competiției. În semifinale, Arsenal o va înfrunta pe Atletico Madrid.

De cealaltă parte, în partida dintre Bayern și Real Madrid s-au marcat cinci goluri în prima repriză. Arda Guler a deschis scorul după doar 35 de secunde, pentru ca după doar cinci minute Pavlovic să restabilească egalitatea.

În minutul 29, Arda Guler a ieșit din nou în evidență, după ce și-a readus echipa în avantaj, reușind să marcheze după un șut foarte puternic din lovitură liberă, după un fault discutabil.

Peste alte nouă minute, Harry Kane a egalat la 2, după un gol marcat din pasa lui Upamecano. Repriza s-a încheiat cu Real Madrid în avantaj, scor 3-2.

În repriza secundă, deși au existat mai multe ocazii importante, primul gol a fost marcat de Diaz, în minutul 89. Columbianul a trimis o adevărată torpilă în poarta Realului, șutul fiind imparabil.

Lovitura de grație a fost dată de Olise, în minutul patru al prelungirilor, atunci când francezul a punctat pentru 4-3 și a închis definitiv calculele calificării.

Astfel, Bayern obține calificarea în semifinalele Ligii, acolo unde o va înfrunta pe PSG.

Bayern - Real Madrid 4-3

Au marcat: Pavlovic ('6), Kane ('38), Diaz ('89), Olise ('90+4) / Guler ('1, 29), Mbappe ('42)

Arbitru: Slavko Vincic (Slovenia)

Stadion: Allianz Arena (Munchen)

Arsenal - Sporting 0-0

Arbitru: Francois Letexier (Franța)

Stadion: Emirates (Londra)

Rezultatele din prima manșă:

Real Madrid - Bayern Munchen 1-2

Sporting - Arsenal 0-1

Învingătoarea din sfertul Real Madrid - Bayern o va întâlni în semifinală pe PSG, deținătoarea trofeului.

De cealaltă parte, echipa care se va califica din „dubla” Arsenal - Sporting va da piept cu Atletico Madrid.

Tabloul Ligii Campionilor

Programul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor:

Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026

Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

