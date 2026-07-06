Starul Mexicului, de urgență la spital! Accidentare gravă în meciul cu Anglia » Cât timp urmează să lipsească
Santiago Gimenez, scos pe brațe în meciul cu Anglia/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Starul Mexicului, de urgență la spital! Accidentare gravă în meciul cu Anglia » Cât timp urmează să lipsească

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 17:07
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 18:08
  • MEXIC - ANGLIA 2-3. Santiago Gimenez (25 de ani), atacantul nord-americanilor, a fost transportat de urgență la spital imediat după fluierul final al meciului de pe Azteca.
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Introdus în minutul 61 al partidei în locul lui Gilberto Mora (17 ani), atacantul legitimat la AC Milan nu a reușit să termine meciul în teren.

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Santiago Gimenez, transportat de urgență la spital după Mexic - Anglia 2-3

În prelungirile partidei, mai exact în minutul 90+8, Gimenez a călcat strâmb și și-a scrântit glezna piciorului drept, într-un duel pentru minge cu Djed Spence (25 de ani).

Pe reluări s-a observat cum fundașul dreapta al englezilor a câștigat curat balonul, în timp ce atacantul mexicanilor a pus greșit piciorul în pământ.

Momentul în care Gimenez și-a scrântit glezna/ Foto: captură VIDEO X@kufarivera Momentul în care Gimenez și-a scrântit glezna/ Foto: captură VIDEO X@kufarivera
Momentul în care Gimenez și-a scrântit glezna/ Foto: captură VIDEO X@kufarivera

Gimenez n-a mai putut continua partida, asfel că în ultimele minute ambele echipe au evoluat în inferioritate numerică. Anglia era deja în 10 oameni după eliminarea lui Jarell Quansah (23 de ani) din minutul 54.

În timp ce englezii sărbătoreau calificarea, atacantul celor de la AC Milan a fost transportat la spital, iar diagnosticul primit este unul dur.

Jurnalistul mexican, Ruben Rodriguez, a anunțat că Gimenez a suferit o entorsă de gradul doi la gleznă și se așteaptă să fie indisponibil aproximativ opt săptămâni de acțiune.

Santiago nu a fost singurul ghinionist al meciului de pe Azteca. Jordan Henderson (36 de ani) a ajuns și el la spital după o accidentare bizară, care îl va face să rateze restul turneului. A căzut peste panourile de reclame și și-a fracturat mâna.

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