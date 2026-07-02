Americanii, furioși  Pochettino critică dur eliminarea lui Balogun: „Niciodată roșu!” + Comparații cu faza lui Messi: „Bineînțeles că el a scăpat” +6 foto
Mauricio Pochettino/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Americanii, furioși Pochettino critică dur eliminarea lui Balogun: „Niciodată roșu!” + Comparații cu faza lui Messi: „Bineînțeles că el a scăpat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 10:22
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 10:22
  • Mauricio Pochettino (54 de ani), selecționerul SUA, a răbufnit după eliminarea atacantului Folarin Balogun (24 de ani) din meciul cu Bosnia, 2-0.
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Legitimat la AS Monaco, Balogun a fost înger și demon pentru naționala Statelor Unite în meciul din 16-imi.

Atacantul a deschis scorul în minutul 45, dar și-a lăsat echipa în inferioritate numerică, după un atac din spate asupra lui Muharemovic. Era minutul 62.

Violență! Roșu direct! FOTO. Balogun, eliminat pentru atac dur pe gleznă la SUA - Bosnia 2-0. Americanii s-au calificat în 10
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Mauricio Pochettino: „N-a fost niciodată de roșu”

La conferința de presă de la finalul meciului, selecționerul argentinian al SUA a criticat decizia brigăzii de arbitri și i-a luat apărarea elevului său.

„Nu a fost niciodată de cartonaș roșu. Am văzut faza la televizor, nu a existat nicio intenție de a-l călca pe adversar.

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV
Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV

Galerie foto (6 imagini)

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
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A fost o fază normală. S-a întâmplat accidental și nu a fost niciodată ceva intenționat. De aceea, din punctul meu de vedere, nu a fost de cartonaș roșu.

Balogun era dezamăgit și trist în vestiar, dar este și fericit, pentru că ne-am calificat. Trebuie să înțeleagă că astfel de situații se întâmplă.

Sper să ajungem în runda următoare și să ne ajute din nou”, a declarat Pochettino, citat de reuters.com.

Fanii SUA, extrem de furioși: „Messi a scăpat”

După eliminarea lui Balogun, fanii americani au făcut iureș pe rețelele de socializare.

Au comparat faza cartonașului roșu încasat de atacant cu cea a lui Lionel Messi (39 de ani) din meciul Argentina - Algeria 3-0. Atunci, starul campioanei Mondiale a scăpat nepedepsit pentru o intrare similară asupra lui Aissei Mandi.

Galerie foto (8 imagini)

Faultul comis de Leo Messi în Argentina - Algeria FOTO Captură X (1).jpeg Faultul comis de Leo Messi în Argentina - Algeria FOTO Captură X (1).jpg Faultul comis de Leo Messi în Argentina - Algeria FOTO Captură X (2).jpeg Faultul comis de Leo Messi în Argentina - Algeria FOTO Captură X (2).jpg Faultul comis de Leo Messi în Argentina - Algeria FOTO Captură X (3).jpeg
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„Centralul” Szymon Marciniak a acordat doar fault, iar arbitrii din camera VAR au ales să nu intervină.

  • „Cartonaș roșu pentru asta înseamnă că ai pierdut firul narativ. Ai pierdut complet firul narativ. Hei, FIFA, unde a fost VAR-ul la asta? (n.r. - intrarea lui Messi).
  • „Două incidente relativ similare… Flo Balogun: cartonaș roșu. Lionel Messi: nepedepsit”
  • „E vorba de Messi. Bineînțeles că o să scape basma curată. Nu putem să ne așteptăm la un tratament special”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor americani, după eliminarea lui Balogun, potrivit The Sun.

După victoria cu Bosnia, SUA va da piept cu Belgia în optimile de finală ale competiției, într-o partidă programată marți noaptea, cu începere de la ora 3:00 (ora României).

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