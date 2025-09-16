CFR Cluj a mai oficializat un transfer chiar și după încheierea perioadei de mercato.

Ardelenii l-au adus la club pe Mateus Peloggia (22 de ani), un tânăr jucător crescut în Brazilia.

CFR Cluj are parte de un start de sezon dezastruos în Liga 1, adunând doar 7 puncte după 8 meciuri disputate, în care a obținut o singură victorie.

Mateus Peloggia este noul jucător al celor de la CFR Cluj

După ce au oficializat mutări ale unor jucător de top, precum Islam Slimani sau Kurt Zouma, ardelenii au orientat acum și spre un tânăr de perspectivă, crescut de brazilienii de la Botafogo.

„Bem-vindo, Mateus Peloggia! Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Mateus Peloggia este noul mijlocaș al echipei noastre!

Originar din Brazilia, tânărul mijlocaș în vârstă de 22 de ani a evoluat în țara sa natală, unde a crescut la cunoscuta academie a celor de la Botafogo și a mai îmbrăcat tricoul celor de la Taubate.

Îi urăm bun venit și cât mai multe realizări în tricoul vișiniu!”, a scris CFR Cluj pe pagina de Facebook.

Jucătorii transferați de CFR Cluj în această vară

Kenneth Omeruo, 31 de ani, fundaș central, liber de contract

Ștefan Senciuc, 18 ani, fundaș dreapta, liber de contract

Tudor Cociș, 21 de ani, atacant central, liber de contract

Daniel Dumbrăvanu, 23 de ani, fundaș central, liber de contract

Octavian Vâlceanu, 28 de ani, portar, liber de contract

Alessandro Micai, 31 de ani, portar, liber de contract

Marko Gjorgjievski, 25 de ani, atacant central, liber de contract

Drilon Islami, 24 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract

Ovidiu Perianu, 23 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract

Antonio Bosec, 27 de ani, fundaș central, liber de contract

Marcus Coco, 29 de ani, fundaș central, liber de contract

Andrei Cordea, 26 de ani, extremă dreapta, liber de contract

Karlo Muhar, mijlocaș defensiv, 29 de ani, liber de contract

Kurt Zouma, 30 de ani, fundaș central, liber de contract

Mohamed Badamosi, 26 de ani, atacant central, 200.000 de euro.

Tiadane Keita, 28 de ani, mijlocaș central, 400.000 de euro.

Islam Slimani, 37 de ani, atacant central, liber de contract.

