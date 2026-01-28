Pedepsit de Vassaras Decizia șefului CCA în privința arbitrului de la UTA - Rapid,  după penalty-ul primit de giuleșteni +10 foto
Iulian Dima
Pedepsit de Vassaras Decizia șefului CCA în privința arbitrului de la UTA - Rapid, după penalty-ul primit de giuleșteni

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 28.01.2026, ora 23:49
Actualizat: 28.01.2026, ora 23:49
  • UTA Arad - Rapid 1-2. Kyros Vassaras a luat decizia în privința arbitrului Iulian Dima, care s-a aflat în camera VAR la partida de luni.
  • Acesta l-a chemat pe arbitrul Sebastian Colțescu pentru a revedea faza din minutul 40, când acesta acordase penalty pentru Rapid, însă „centralul” a păstrat decizia din teren.

Rapid a egalat din lovitura de la 11 metri acordată de Colțescu, iar apoi s-a impus pe finalul meciului, prin golul lui Leo Bolgado, și a plecat cu toate cele trei puncte de la Rapid.

UTA Arad - Rapid 1-2. Kyros Vassaras l-a reținut de la delegări pe Iulian Dima

Sebastian Colțescu a dictat penalty în minutul 40, după un henț al lui Pospelov la șutul lui Tobias Christensen. „Centralul” a fost chemat de Iulian Dima, aflat în camera VAR, pentru a revedea faza la monitorul VAR, însă acesta a păstrat decizia luată inițial.

Acum, Vassaras ar fi luat decizia de a-l reține de la delegări pe Iulian Dima pentru următoarea etapă din Liga 1, potrivit gsp.ro.

Acesta ar putea fi un semn președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor consideră că decizia lui Iulian Dima a fost una greșită, nefiind nevoie să-l cheme pe Colțescu să revadă faza.

Hențul lui Pospelov pentru care Rapid a primit penalty / foto: captură Youtube/Orange Sport Hențul lui Pospelov pentru care Rapid a primit penalty / foto: captură Youtube/Orange Sport
Hențul lui Pospelov pentru care Rapid a primit penalty / foto: captură Youtube/Orange Sport

În același timp, există și păreri contra, care susțin că arbitrul Colțescu nu trebuia să dicteze penalty, așa cum consideră fostul arbitru Marius Avram.

„Potrivit noilor directive de la UEFA contactul cu mâna care împiedică șutul pe poartă ar trebui să fie mai sever, și în cele mai multe cazuri, ar trebui acordată lovitură de la 11 metri, cu excepția cazului în care brațul fundașului este foarte aproape sau atinge corpul.

Intenția jucătorului la această fază e de a-și micșora suprafața corpului. Încearcă să-și tragă mâinile instinctiv către corp. Nu să depărteze, ci să apropie. Are mâna foarte aproape de corp în momentul în care are loc contactul cu mingea”, a spus Marius Avram.

UTA - Rapid FOTO Sportpictures (9).jpg
UTA - Rapid FOTO Sportpictures (9).jpg

UTA - Rapid FOTO Sportpictures (1).jpg UTA - Rapid FOTO Sportpictures (2).jpg UTA - Rapid FOTO Sportpictures (3).jpg UTA - Rapid FOTO Sportpictures (4).jpg UTA - Rapid FOTO Sportpictures (5).jpg
rapid bucuresti arbitru uta arad Kyros Vassaras Iulian Dima
