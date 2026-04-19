„Să câștige și un italian în România" Cristiano Bergodi vrea să fie campion cu U Cluj, precum Cristi Chivu în Italia cu Inter
Bergodi, sâmbătă, la primul eșec al lui U Cluj în play-off, 1-2 cu Dinamo pe Arena Națională Foto: Imago
Superliga

„Să câștige și un italian în România” Cristiano Bergodi vrea să fie campion cu U Cluj, precum Cristi Chivu în Italia cu Inter

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 09:10
  • Cristiano Bergodi apreciază ce face Cristi Chivu în Serie A. „Dacă un român câștigă titlul în Italia e frumos pentru fotbalul românesc”, a spus antrenorul lui U Cluj după 1-2 cu Dinamo.

La 45 de ani, Cristian Chivu este foarte aproape să cucerească titlul în Serie A cu Inter Milano.

La 61 de ani, Cristiano Bergodi se luptă și el pentru locul 1 în Liga 1, cu U Cluj, chiar dacă a pierdut sâmbătă, 1-2 cu Dinamo pe Arena Națională.

Un român devine campion în Italia. Un italian poate fi campion în România.

Bergodi: „Nu e ușor în Italia. Bravo lui Chivu”

Exact aici a dus discuția Bergodi la conferința de presă. La această paralelă cu Chivu.

După 3-0 cu Cagliari, Inter s-a distanțat la 12 puncte de Napoli cu numai cinci etape înainte de finalul sezonului.

Cristi Chivu, peste jucătorii săi, într-o ascensiune spre titlu cu Inter în Serie A Foto: Imago

„Chivu a fost un mare jucător, este un băiat inteligent, văd cum vorbește în presa italiană.

Nu e ușor în Italia, campionatul e foarte puternic. Bravo lui!”.

Dacă un român câștigă titlul în Italia e frumos pentru România, pentru fotbalul românesc. Sperăm să câștige și un italian titlul în România Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

A râs peninsularul, a spus „glumim și noi”, dar ideea rămâne.

Bergodi: „Obiectivul nostru este să ne calificăm în Europa”

Înfrângerea cu Dinamo nu l-a demoralizat pe Bergodi. U Cluj e încă lider în Liga 1 și se pregătește pentru semifinala Cupei, marți, cu FC Argeș.

„Avem un loc bun în campionat. Obiectivul nostru este să ne calificăm în Europa din campionat sau Cupă.

Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (42 imagini)

+42 Foto
Nu fac tragedie deloc, am grijă de moralul jucătorilor”, a spus antrenorul alb-negrilor la conferință.

Acceptă că „jocul colectiv nu a mers. A fost un meci nereușit, fără nerv, nu aveam prospețime. Cred că a fost un accident”.

Peste câteva zile vine un meci foarte important, semifinala de Cupă. Putem juca o finală și contează mult pentru noi. Europa e obiectivul Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Dinamo - U Cluj 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cristiano Bergodi serie a Inter Milano liga 1 Cristi Chivu u cluj
Știrile zilei din sport
Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 21 rapid 31 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share