„Să câștige și un italian în România” Cristiano Bergodi vrea să fie campion cu U Cluj, precum Cristi Chivu în Italia cu Inter

Cristiano Bergodi apreciază ce face Cristi Chivu în Serie A. „Dacă un român câștigă titlul în Italia e frumos pentru fotbalul românesc”, a spus antrenorul lui U Cluj după 1-2 cu Dinamo.

La 45 de ani, Cristian Chivu este foarte aproape să cucerească titlul în Serie A cu Inter Milano.

La 61 de ani, Cristiano Bergodi se luptă și el pentru locul 1 în Liga 1, cu U Cluj, chiar dacă a pierdut sâmbătă, 1-2 cu Dinamo pe Arena Națională.

Un român devine campion în Italia. Un italian poate fi campion în România.

Bergodi: „Nu e ușor în Italia. Bravo lui Chivu”

Exact aici a dus discuția Bergodi la conferința de presă. La această paralelă cu Chivu.

După 3-0 cu Cagliari, Inter s-a distanțat la 12 puncte de Napoli cu numai cinci etape înainte de finalul sezonului.

Cristi Chivu, peste jucătorii săi, într-o ascensiune spre titlu cu Inter în Serie A Foto: Imago

„Chivu a fost un mare jucător, este un băiat inteligent, văd cum vorbește în presa italiană.

Nu e ușor în Italia, campionatul e foarte puternic. Bravo lui!”.

Dacă un român câștigă titlul în Italia e frumos pentru România, pentru fotbalul românesc. Sperăm să câștige și un italian titlul în România Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

A râs peninsularul, a spus „glumim și noi”, dar ideea rămâne.

Bergodi: „Obiectivul nostru este să ne calificăm în Europa”

Înfrângerea cu Dinamo nu l-a demoralizat pe Bergodi. U Cluj e încă lider în Liga 1 și se pregătește pentru semifinala Cupei, marți, cu FC Argeș.

„Avem un loc bun în campionat. Obiectivul nostru este să ne calificăm în Europa din campionat sau Cupă.

Nu fac tragedie deloc, am grijă de moralul jucătorilor”, a spus antrenorul alb-negrilor la conferință.

Acceptă că „jocul colectiv nu a mers. A fost un meci nereușit, fără nerv, nu aveam prospețime. Cred că a fost un accident”.

Peste câteva zile vine un meci foarte important, semifinala de Cupă. Putem juca o finală și contează mult pentru noi. Europa e obiectivul Cristiano Bergodi, antrenor U Cluj

VIDEO. Golul marcat de Cîrjan în Dinamo - U Cluj 2-1

Citește și

