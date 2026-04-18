Revanșa celor doi criticați Cîrjan și Musi au decis meciul cu execuțiile lor spectaculoase. Dinamo, prima victorie, U Cluj, primul eșec
Cîrjan a înscris sâmbătă al 8-lea meci pentru Dinamo în acest sezon Foto: Raed Krishan
Superliga

Revanșa celor doi criticați Cîrjan și Musi au decis meciul cu execuțiile lor spectaculoase. Dinamo, prima victorie, U Cluj, primul eșec

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Raed Krishan (video&foto) , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 23:11
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 23:11
  • DINAMO - U CLUJ 2-1. În sfârșit, Dinamo a învins în acest play-off. A reușit datorită șuturilor lui Cîrjan și Musi, jucătorii atât de criticați în ultimul timp. 
  • U Cluj, liderul campionatului, a pierdut sâmbătă seară tot în premieră în acest play-off. 

Dinamo a prezentat acest meci cu U Cluj ca pe unul aproape frățesc. Cu galerii înfrățite și cu tricourile celor două echipe frumos așezate unul lângă altul, în tribună.

La fel, crainicul roș-albilor a anunțat un „război fratricid”.

Fanii Clujului scandau „Dinamo, Dinamo” când partida nici nu începuse, iar cei ai gazdelor strigau „U Cluj Napoca” repetat.

După un sfert de oră în repriza secundă, galeria alb-negrilor pornea din nou: „U Cluj suntem noi și suntem frați cu voi”. Peluza opusă, identic. Schimbată numai introducerea: „Dinamo suntem noi și suntem frați cu voi”.

Și, împreună, „CSA, m… CSA”. Și „CFR, m… CFR”.

Jocul nu a fost deloc frățesc, mai ales în ultima jumătate de oră

Pe teren, meciul nu a fost însă deloc frățesc. Mai ales ultima jumătate de oră, după intrarea lui Musi.

Dintr-odată, jocul s-a aprins, a devenit mai dinamic, duelurile și ele mai încinse.

Era clar că nu se poate termina 0-0. Dinamo era mai furioasă și a înscris pentru 1-0 și 2-0 în numai șase minute.

A fost revanșa a doi jucători alb-roșii. Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi.

Superexecuțiile lui Cîrjan și Musi

Căpitanul fusese criticat pentru ratarea imensă de la 1-1 cu CFR la Cluj, etapa trecută.

Cîrjan a profitat acum de centrarea lui Armstrong și a șutat excelent, din drop, la colțul scurt, la semiînălțime. L-a surprins pe Gertmonas.

La fel, Musi, trecut pe bancă de antrenorul Kopic în ultimele etape. Și el fusese deseori criticat.

A intrat decis, vijelios, și a marcat golul serii. O „rachetă” de la marginea careului, în vinclul opus.

Clujul a reacționat, Trică a punctat pentru 2-1, dar nu s-a mai schimbat scorul.

Dinamo, prima victorie în play-off. U Cluj, prima înfrângere.

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
