Revanșa celor doi criticați Cîrjan și Musi au decis meciul cu execuțiile lor spectaculoase. Dinamo, prima victorie, U Cluj, primul eșec

DINAMO - U CLUJ 2-1. În sfârșit, Dinamo a învins în acest play-off. A reușit datorită șuturilor lui Cîrjan și Musi, jucătorii atât de criticați în ultimul timp.

U Cluj, liderul campionatului, a pierdut sâmbătă seară tot în premieră în acest play-off.

Dinamo a prezentat acest meci cu U Cluj ca pe unul aproape frățesc. Cu galerii înfrățite și cu tricourile celor două echipe frumos așezate unul lângă altul, în tribună.

La fel, crainicul roș-albilor a anunțat un „război fratricid”.

Frăția tribunelor la Dinamo - U Cluj

Fanii Clujului scandau „Dinamo, Dinamo” când partida nici nu începuse, iar cei ai gazdelor strigau „U Cluj Napoca” repetat.

După un sfert de oră în repriza secundă, galeria alb-negrilor pornea din nou: „U Cluj suntem noi și suntem frați cu voi”. Peluza opusă, identic. Schimbată numai introducerea: „Dinamo suntem noi și suntem frați cu voi”.

Și, împreună, „CSA, m… CSA”. Și „CFR, m… CFR”.

Jocul nu a fost deloc frățesc, mai ales în ultima jumătate de oră

Pe teren, meciul nu a fost însă deloc frățesc. Mai ales ultima jumătate de oră, după intrarea lui Musi.

Dintr-odată, jocul s-a aprins, a devenit mai dinamic, duelurile și ele mai încinse.

Era clar că nu se poate termina 0-0. Dinamo era mai furioasă și a înscris pentru 1-0 și 2-0 în numai șase minute.

A fost revanșa a doi jucători alb-roșii. Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi.

Superexecuțiile lui Cîrjan și Musi

Căpitanul fusese criticat pentru ratarea imensă de la 1-1 cu CFR la Cluj, etapa trecută.

Cîrjan a profitat acum de centrarea lui Armstrong și a șutat excelent, din drop, la colțul scurt, la semiînălțime. L-a surprins pe Gertmonas.

La fel, Musi, trecut pe bancă de antrenorul Kopic în ultimele etape. Și el fusese deseori criticat.

A intrat decis, vijelios, și a marcat golul serii. O „rachetă” de la marginea careului, în vinclul opus.

Clujul a reacționat, Trică a punctat pentru 2-1, dar nu s-a mai schimbat scorul.

Dinamo, prima victorie în play-off. U Cluj, prima înfrângere.

Citește și

