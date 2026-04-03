„Se întâmplă și la Real, la Barcelona” Bogdan Andone, avertisment pentru elevii săi înainte de FC Argeș - Dinamo

Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul echipei FC Argeș, a prefațat meciul cu Dinamo din etapa a treia a play-off-ului din Liga 1.

Înaintea meciului de la Mioveni, gazdele ocupă locul 5, cu 28 de puncte, în timp ce Dinamo se află pe 6, cu 26 de puncte.

Bogdan Andone, despre Dinamo: „Și echipele mult mai mari au perioade nefaste”

Antrenorul celor de la FC Argeș le cere jucătorilor să rămână concentrați și să nu se gândească la cele 5 înfrângeri consecutive suferite de Dinamo în campionat.

„Ne aşteaptă cu siguranţă un joc dificil. Noi venim după o înfrângere, iar Dinamo la fel. Ambele echipe au o mare nevoie de victorie în acest joc, deci cu siguranţă va fi un joc extrem de dificil.

Dinamo a avut 27 de etape doar cu trei înfrângeri şi apoi a pierdut. Şi la echipe mult mai mari, de exemplu din Spania, la Real, la Barcelona, se întâmplă să aibă perioade nefaste.

Dinamo joacă foarte bine, este o echipă care are consistenţă în joc, care are o posesie covârşitoare, are cea mai mare posesie în joc, undeva spre 70% aproape joc de joc, cu jucători foarte buni şi cu un antrenor foarte bun, foarte inteligent.

Dar important este ceea ce vom face noi, cum vom ajunge noi la ora jocului, cum vom gestiona noi momentele jocului şi cum vom reuşi să creăm noi probleme pentru jucătorii şi echipa lui Dinamo ca să putem să ne atingem obiectivul final”, a declarat Andone, citat de agerpres.ro.

4 puncte a obținut FC Argeș din meciurile cu Dinamo din sezonul regulat: a remizat acasă (1-1) și s-a impus în deplasare (1-0)

Probleme pentru Bogdan Andone înainte de meciul cu Dinamo

Tehnicianul a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în această pauză cauzată de jocurile echipelor naționale.

„Sper să reuşim să ne reconectăm la concentrarea, la focusarea, pe care le-am avut în jocurile trecute, pentru că au fost două săptămâni atipice cu mulţi jucători plecaţi la echipele naţionale care au revenit în ultimele două zile.

Sadriu a revenit abia ieri la antrenamente, cu o stare de oboseală acută, deci va fi important să reuşim să ne regrupăm, să ne reconectăm între noi ca şi grup, jucătorii în primul rând, şi să reuşim să facem un joc bun şi mai important decât un joc bun va fi un rezultat pozitiv.

A fost o perioadă dificilă aceasta şi din cauza ploilor. Am avut timp de trei zile antrenamente pe un teren sintetic redus, de dimensiuni reduse, prin jocuri atipice cinci la cinci. Doar ieri am făcut un antrenament pe iarbă, pe teren mare, astăzi va fi al doilea.

Nu am avut toţi jucătorii la dispoziţie, având jucători la toate loturile naţionale. Băieţii care au rămas s-au antrenat bine din toate punctele de vedere, dar pe un teren mic.

Antrenamentul de astăzi (n.r. - vineri) este foarte important să reuşim să ne găsim reperele şi pe spaţiu mare ca grup”, a mai spus antrenorul.

Să vină suporterii cât mai mulţi pentru că este important pentru băieţi, pentru echipă, să aibă susţinere, mai ales în momentele dificile ale jocului, pentru că la victorie e uşor să te bucuri şi să fii alături de băieţi, dar este foarte important ca în momentele dificile din timpul jocului, ale campionatului, suporterii să le dea încredere şi să-i susţină. Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport