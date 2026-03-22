„Am fost nevoit" Bogdan Andone își explică decizia de după meciul cu U Cluj + Mesajul primit de la Borța, după nesincronizarea cu portarul Căbuz
Publicat: 22.03.2026, ora 12:01
  • FC Argeș - U Cluj 0-1. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, a explicat de ce nu s-a prezentat la flash-interviul de după meci.
  • Tehnicianul a vorbit și despre greșeala comisă de portarul Cătălin Căbuz (29 de ani), care a decis soarta meciului.

La finalul partidei de la Mioveni, Bogdan Andone a plecat mai repede de la stadion și nu s-a prezentat la flash-interviu, în locul său venind secundul Marius Suller.

Bogdan Andone: „Am avut probleme de sănătate”

Fostul arbitru Constantin Zotta a declarat, în studioul emisiunii Fotbal Show de la Prima Sport, că Andone ar fi fost foarte supărat pe faptul că CCA a delegat aproape aceeași brigadă de arbitri ca la meciul cu scandal pierdut în fața Petrolului, scor 1-2.

Acum, Bogdan Andone a explicat de ce a plecat mai repede de la stadion și a vorbit despre brigada de arbitri de la meciul cu U Cluj, de sâmbătă.

După meciul de la Craiova (scor 1-0), am avut o săptămână în care am avut probleme de sănătate. Și în timpul antrenamentelor am fost nevoit să ies, în anumite porțiuni de antrenament, pentru că pur și simplu, nu știu ce a fost, o gripă, un Covid, cu febră, cu frisoane, cu stări de rău în anumite momente.

Dar așa au fost tot felul de fluctuații. Nu a fost o situație constantă sau care să se îmbunătățească. A fost într-o zi mai bine, două zile foarte rău, o oră foarte rău, cinci ore mai bine. O situație, nu știu, chiar nu pot să-mi imaginez ce a fost. Am luat tot felul de pastile…

(n.r. - despre arbitri) Nu, am discutat înainte de joc. N-am ce să comentez după joc.

A fost aceeași (brigadă) ca la U Cluj - FC Argeș (scor 3-1, pe 3 februarie), de acum o lună. Și a fost arbitrul care a fost în camera VAR la Ploiești (n.r. - Iulian Dima), cu situația golului anulat”, a declarat Bogdan Andone la Digi Sport Matinal.

Îmi spune cineva că Bogdan Andone a fost foarte supărat și a plecat de la stadion. Contestă delegarea brigăzii la meciul acesta pentru că ar fi fost aceeași brigadă care a fost la meciul de la Ploiești Constantin Zotta, la Prima Sport

Brigada de la Petrolul - FC Argeș 2-1:

  • Arbitru: Radu Petrescu
  • Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac, Imre-Laszlo Bucsi
  • VAR: Iulian Dima, AVAR: Stelian Slabu

Brigada de la FC Argeș - U Cluj 0-1:

  • Arbitru: Marcel Bîrsan
  • Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac, Ionuț Traian Neacșu
  • VAR: Iulian Dima, AVAR: Claudiu Marcu.
Andone, despre greșeala lui Căbuz: „Îmi pare rău pentru el”

Antrenorul echipei FC Argeș a vorbit și despre marea greșeală comisă de portarul Cătălin Căbuz, în minutul 82, care a decis soarta meciului.

„Se întâmplă. Îmi pare rău pentru el că era într-un moment bun. Avea cinci jocuri consecutive, practic, cu jocul de aseară (n.r. sâmbătă), până în minutul 80, fără gol primit. Din păcate, se întâmplă.

Poate și momentul, poate și această convocare care a venit, practic, în ziua jocului, în ultima sută, cumva l-a deconectat.

Am vorbit și cu Florin (n.r. - Borța, cel care i-a pasat greșit lui Căbuz). Mi-a dat un mesaj în care și-a cerut scuze pentru greșeala făcută.

E foarte simplu. De la copii și juniori știm că nu pasăm spre portar pe cadrul porții. Dar, cum am spus, sunt lucruri care se întâmplă”, a mai spus Bogdan Andone.

La doar câteva ore după ce a aflat că va fi convocat la echipa națională pentru meciul cu Turcia, Căbuz a furnizat un luft incredibil, care a ajutat-o pe U Cluj să plece cu toate cele trei puncte de la Mioveni.

În minutul 82, la scorul de 0-0, Borța a trimis o minge în spate, care nu părea că-i va pune probleme portarului piteștenilor. Lucrurile nu au stat deloc așa.

Fără să fie presat de vreun adversar, Căbuz a încercat să degajeze cu piciorul drept, însă s-a poziționat prost, iar balonul i-a sărit din piciorul stâng și a ajuns în poartă.

Bogdan Andone: „Băieții merită felicitați pentru atitudine”

În ciuda înfrângerii de pe teren propriu, Bogdan Andone și-a lăudat jucătorii pentru jocul din meciul cu U Cluj.

„Băieții merită felicitați pentru atitudine, pentru jocul pe care l-au făcut aseară (n.r. sâmbătă), împotriva unei echipe foarte bune.

Când joci în play-off și cu o echipă foarte bună, sunt jocuri care se decid după o greșeală. Cred că aseară meciul mergea spre un 0-0 clar. Nu știu dacă pe final se mai putea întâmpla ceva.

(n.r. despre play-off) Cred că sunt foarte echilibrate echipele. Cum am spus, sunt echipe extrem de puternice, care au multe soluții pe posturi.

Cred că e un play-off extrem de interesant și extrem de echilibrat valoric. Cred că orice echipă poate câștiga contra oricărei alte echipe, indiferent că se joacă pe teren propriu sau se joacă în deplasare.

Și cred că se va juca până în ultima etapă și campionatul, și cupele europene. Și va fi extrem de interesant”, a încheiat Andone.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj233
2U Craiova233
3Rapid231
4CFR Cluj230*
5FC Argeș228
6Dinamo226
*️ - beneficiază de rotunjire

