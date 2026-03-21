Bogdan Andone, decizie radicală Antrenorul lui FC Argeș  a plecat imediat de la stadion, după eșecul cu U Cluj. Ce l-a enervat

FC ARGEȘ - U CLUJ 0-1. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, a luat o decizie raidicală la finalul partidei.

Prezent în studioul emisiunii Fotbal Show de la Prima Sport, Constantin Zotta, fost arbitru și conducător de club, a dezvăluit că Andone a ales să plece de la stadion.

Antrenorul lui FC Argeș ar fi fost foarte supărat pe faptul că CCA a delegat aproape aceeași brigadă de arbitri ca la meciul cu scandal pierdut în fața Petrolului, scor 1-2.

Bogdan Andone a plecat de la stadion la finalul meciului cu U Cluj

„Îmi spune cineva că Bogdan Andone a fost foarte supărat și a plecat de la stadion. Contestă delegarea brigăzii la meciul acesta pentru că ar fi fost aceeași brigadă care a fost la meciul de la Ploiești”, a spus Zotta.

Din brigada lui Marcel Bîrsan au făcut parte asistentul Radu Ghinguleac și arbitrul VAR Iulian Dima, care l-au asistat pe Radu Petrescu la meciul Petrolul - FC Argeș.

Atunci, „centralul” a fluierat înainte de golul lui Sierra ('86) venit dintr-o centrare a lui Micovschi din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault discutabil la un duel între Dongmo și Oancea.

Petrescu a fluierat și a oprit jocul, fără să fi existat vreun fault în atac sau vreo poziție de ofsaid care necesita intervenția acestuia.

Brigada de la Petrolul - FC Argeș 2-1:

Arbitru: Radu Petrescu

Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac , Imre-Laszlo Bucsi

, Imre-Laszlo Bucsi VAR: Iulian Dima, AVAR: Stelian Slabu

Brigada de la FC Argeș - U Cluj 0-1:

Arbitru: Marcel Bîrsan

Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac , Ionuț Traian Neacșu

, Ionuț Traian Neacșu VAR: Iulian Dima, AVAR: Claudiu Marcu.

Marius Suller: „Suntem o echipă care poate bate pe oricine”

Andone a fost înlocuit la flash-interviu de Marius Suller, antrenorul secund al piteștenilor.

„Noi suntem mulțumiți pentru că am ajuns în play-off și am dat dovadă că ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă, nu suntem întâmplător aici, am dat dovadă de caracter, am făcut un meci bun, jocul se ducea spre un 0-0, dar din păcate a venit faza aceea în care am făcut cadou un gol.

Suntem o echipă care poate bate pe oricine, dar la fel putem și pierde cu oricine. Cred că anul acesta avem puterea să ne batem undeva pe locurile 3-4, și, de ce nu, să ne calificăm în Cupa României, într-o fază care ar aduce foarte multă satisfacție. Să jucăm o finală de Cupa României ar fi ceva incredibil pentru Pitești.

Am auzit că a fost convocat (n.r. Căbuz), ne bucurăm pentru el, din păcate l-am văzut foarte trist după joc, e și normal să fii trist după ce iei un gol de asemenea factură.

Ne bucurăm că se întrerupe campionatul și avem timp două săptămâni să ne revenim din toate punctele de vedere, și fizic și mental. E normal să fie o frustrare, nu cred că am fost inferiori adversarului astăzi, dar vom trece peste”, a spus Suller la Prima Sport.

VIDEO. Gafa lui Cătălin Căbuz din meciul FC Argeș - U Cluj 0-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport