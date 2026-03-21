Bogdan Andone, decizie radicală Antrenorul lui FC Argeș  a plecat imediat de la stadion, după eșecul cu U Cluj. Ce l-a enervat

alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 23:43
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 23:49
  • FC ARGEȘ - U CLUJ 0-1. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, a luat o decizie raidicală la finalul partidei.

Prezent în studioul emisiunii Fotbal Show de la Prima Sport, Constantin Zotta, fost arbitru și conducător de club, a dezvăluit că Andone a ales să plece de la stadion.

Antrenorul lui FC Argeș ar fi fost foarte supărat pe faptul că CCA a delegat aproape aceeași brigadă de arbitri ca la meciul cu scandal pierdut în fața Petrolului, scor 1-2.

„Cel mai în formă din România” Jucătorul pe care Pancu și-ar fi dorit să-l vadă convocat de Mircea Lucescu: „Rupe brazda sub el”
Citește și
„Cel mai în formă din România” Jucătorul pe care Pancu și-ar fi dorit să-l vadă convocat de Mircea Lucescu: „Rupe brazda sub el”
Citește mai mult
„Cel mai în formă din România” Jucătorul pe care Pancu și-ar fi dorit să-l vadă convocat de Mircea Lucescu: „Rupe brazda sub el”

Bogdan Andone a plecat de la stadion la finalul meciului cu U Cluj

„Îmi spune cineva că Bogdan Andone a fost foarte supărat și a plecat de la stadion. Contestă delegarea brigăzii la meciul acesta pentru că ar fi fost aceeași brigadă care a fost la meciul de la Ploiești”, a spus Zotta.

Din brigada lui Marcel Bîrsan au făcut parte asistentul Radu Ghinguleac și arbitrul VAR Iulian Dima, care l-au asistat pe Radu Petrescu la meciul Petrolul - FC Argeș.

Atunci, „centralul” a fluierat înainte de golul lui Sierra ('86) venit dintr-o centrare a lui Micovschi din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault discutabil la un duel între Dongmo și Oancea.

Petrescu a fluierat și a oprit jocul, fără să fi existat vreun fault în atac sau vreo poziție de ofsaid care necesita intervenția acestuia.

Brigada de la Petrolul - FC Argeș 2-1:

  • Arbitru: Radu Petrescu
  • Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac, Imre-Laszlo Bucsi
  • VAR: Iulian Dima, AVAR: Stelian Slabu

Brigada de la FC Argeș - U Cluj 0-1:

  • Arbitru: Marcel Bîrsan
  • Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac, Ionuț Traian Neacșu
  • VAR: Iulian Dima, AVAR: Claudiu Marcu.

Marius Suller: „Suntem o echipă care poate bate pe oricine”

Andone a fost înlocuit la flash-interviu de Marius Suller, antrenorul secund al piteștenilor.

„Noi suntem mulțumiți pentru că am ajuns în play-off și am dat dovadă că ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă, nu suntem întâmplător aici, am dat dovadă de caracter, am făcut un meci bun, jocul se ducea spre un 0-0, dar din păcate a venit faza aceea în care am făcut cadou un gol.

Suntem o echipă care poate bate pe oricine, dar la fel putem și pierde cu oricine. Cred că anul acesta avem puterea să ne batem undeva pe locurile 3-4, și, de ce nu, să ne calificăm în Cupa României, într-o fază care ar aduce foarte multă satisfacție. Să jucăm o finală de Cupa României ar fi ceva incredibil pentru Pitești.

Am auzit că a fost convocat (n.r. Căbuz), ne bucurăm pentru el, din păcate l-am văzut foarte trist după joc, e și normal să fii trist după ce iei un gol de asemenea factură.

Ne bucurăm că se întrerupe campionatul și avem timp două săptămâni să ne revenim din toate punctele de vedere, și fizic și mental. E normal să fie o frustrare, nu cred că am fost inferiori adversarului astăzi, dar vom trece peste”, a spus Suller la Prima Sport.

Citește și

Bergodi insistă: „Nu e pentru noi” Ce a spus antrenorul după ce U Cluj a devenit lider în Liga 1: „Am câștigat printr-o conjunctură”
Superliga
23:23
Bergodi insistă: „Nu e pentru noi” Ce a spus antrenorul după ce U Cluj a devenit lider în Liga 1: „Am câștigat printr-o conjunctură”
Citește mai mult
Bergodi insistă: „Nu e pentru noi” Ce a spus antrenorul după ce U Cluj a devenit lider în Liga 1: „Am câștigat printr-o conjunctură”
„Cel mai în formă din România” Jucătorul pe care Pancu și-ar fi dorit să-l vadă convocat de Mircea Lucescu: „Rupe brazda sub el”
Superliga
22:07
„Cel mai în formă din România” Jucătorul pe care Pancu și-ar fi dorit să-l vadă convocat de Mircea Lucescu: „Rupe brazda sub el”
Citește mai mult
„Cel mai în formă din România” Jucătorul pe care Pancu și-ar fi dorit să-l vadă convocat de Mircea Lucescu: „Rupe brazda sub el”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Știrile zilei din sport
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Superliga
21.03
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Citește mai mult
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Superliga
21.03
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Citește mai mult
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Nationala
21.03
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Citește mai mult
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
21.03
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:55
U Cluj nu se gândește la titlu Echipa e pe primul loc în Liga 1, dar are alte obiective » Ce spune conducerea clubului
U Cluj nu se gândește la titlu  Echipa e pe primul loc în Liga 1, dar are alte obiective » Ce spune conducerea clubului
13:58
Rămâne Pancu la CFR? Ioan Varga, noi detalii despre viitorul antrenorului: „Nu se pune problema”
Rămâne Pancu la CFR?  Ioan Varga, noi detalii despre viitorul antrenorului: „Nu se pune problema”
13:19
Meci de Liga 2, goluri de UCL FOTO: Reușite superbe în Voluntari - Chindia. Colegul marcatorului și-a pus mâinile în cap
Meci de Liga 2, goluri de UCL  FOTO: Reușite superbe în Voluntari - Chindia. Colegul marcatorului și-a pus mâinile în cap 
12:50
„E obligat să treacă peste orice problemă” Florentin Petre, despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Trebuie să găsească soluții”
„E obligat să treacă peste orice problemă” Florentin Petre, despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Trebuie să găsească soluții”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
