Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești
Faza la care Radu Petrescu a fluierat eronat în meciul Petrolul - FC Argeș/ Foto: captura ecran Digi Sport
Fanii FC Argeș protestează FOTO. Mesajul afișat pe stadionul din Mioveni înaintea partidei cu Farul, după scandalul de la Ploiești

Alexandru Smeu , Raed Krishan
Publicat: 22.02.2026, ora 14:58
Actualizat: 22.02.2026, ora 15:02

FC Argeș e în continuare la mâna ei pentru a prinde un loc de play-off la finele sezonului regulat, însă fanii grupării din Trivale sunt în continuare cu gândul la cele întâmplate în runda precedentă.

FC ARGEȘ - FARUL. Mesajul afișat de fanii pe stadionul din Mioveni

Înaintea duelului cu Farul, suporterii au afișat un banner cu mesajul: „Singuri împotriva tuturor. Toți pentru Argeș!”.

Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro

Ulterior, la începutul meciului, bannerul a fost mutat la tribuna 1 a stadionului „Orășenesc” din Mioveni.

În cazul unei victorii în confruntarea cu „marinarii”, FC Argeș va ajunge la 46 de puncte și va termina și etapa 28 din sezonul regulat pe locul 6, ultimul care asigură accederea în play-off.

Dani Coman: „Viciere clară de rezultat!”

Joi, Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, s-a întâlnit cu președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea înregistrărilor audio dintre „centralul” Radu Petrescu și cei aflați în camera VAR, de la faza controversată din finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1, dar și de la partida cu UTA Arad, scor 0-1.

„A fost o discuție foarte bună, le mulțumesc pentru timpul acordat. Sunt lucruri care m-au convins, dar și lucruri care nu m-au convins și rămân la aceeași părere.

A fost penalty clar la Moldoveanu, la meciul cu UTA, trebuia al doilea cartonaș galben la faultul lui Mino Sota asupra lui Moldoveanu, iar după meciul de la Ploiești nu avem ce să mai spunem, viciere clară de rezultat!

Eu sper că ceea s-a întâmplat în acest weekend să-i facă să fie mai atenți, sa înțeleagă ca în spatele unor decizii pe care le iau există un întreg oraș și munca unor oameni, să fie mai înțelepți și mult mai responsabili”, a declarat Dani Coman, pentru GOLAZO.ro.

Ce s-a întâmplat în finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a fluierat înainte de golul lui Sierra, venit dintr-o centrare a lui Micovschi din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault discutabil la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat și a oprit jocul, fără să fi existat vreun fault în atac sau vreo poziție de ofsaid care necesita intervenția acestuia.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
Știri ultima oră
