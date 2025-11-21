FC Argeș - U Craiova 1-2. Bogdan Andone (50 de ani) a tras câteva concluzii dure la finalul partidei din etapa #17.

Deși echipa sa a dominat la anumite capitole, greșelile de la golurile primite îl fac pe antrenor să creadă că echipa nu se poate lupta în play-off.

FC Argeș a pierdut și în fața Craiovei și a ajuns astfel la două eșecuri consecutive în Liga 1, după cel cu Rapid din etapa precedentă, scor 0-2.

FC Argeș - U Craiova 1-2 . Bogdan Andone: „ Play-off -ul e o căciulă prea mare pentru noi”

Tehnicianul piteștenilor a fost resemnat la finalul partidei și crede că FC Argeș nu poate concura, momentan, cu echipele de play-off ale Ligii 1.

„Până la urmă, e supărare, e dezamăgire, e frustrare. Craiova, până la marcarea primului gol, nu a intrat în careu, cred că absolut niciodată. Am reușit apoi să egalăm, apoi din nou am primit un gol foarte simplu, foarte ușor, lucruri pe care le-am discutat, le-am vizionat împreună, le-am analizat.

Știam foarte bine ce face Bancu din acea poziție, unde va merge mingea, n-am blocat nici centrarea, n-am acoperit nici zona respectivă, niște goluri primite foarte simplu, foarte ușor. Până la urmă, sunt momente ale jocului pe care nu le-am gestionat bine. Craiova e echipa mai valoroasă, mai experimentată.

Am avut 13 cornere, ei niciunul. E supărare, bineînțeles. Rapid, etapa trecută, două șuturi pe poartă, a fost 2-0. Astăzi, cred că la fel, două șuturi pe poartă sau trei în minutul 93, am luat două goluri. E supărare. Sunt și eu dezamăgit, și băieții”, a declarat Bogdan Andone, la Prima Sport.

În continuare, Andone a transmis că eșecurile cu primele formații, atât în tur, cât și în retur, înseamnă că echipa sa nu poate emite pretenții pentru play-off.

„E dificil pentru că am întâlnit în ultimele două etape două echipe bune. Și dacă gestionam mai bine anumite momente ale jocului, am fi putut scoate mai mult. Dar cred că până la urmă ne-a bătut Rapidul de două ori, ne-a bătut Craiova de două ori, ne-a bătut Botoșani, ne-a bătut... nici nu mai știu cine de prin față.

E clar că play-off-ul, în momentul de față, este o căciulă prea mare pentru noi, chiar dacă suntem pe locul 5 sau 6 în momentul ăsta. Nu suntem încă la nivelul echipelor de top din România. Asta e foarte clar” , a mai spus Andone.

