Gol invizibil în Liga 1 VIDEO: Jucătorul de la Slobozia a reușit un șut de senzație de la 50 de metri, însă puțini au putut vedea execuția

Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1. Vlad Pop (25 de ani) a fost autorul unui gol senzațional în partida de la Miercurea Ciuc.

Reușita acestuia nu a fost însă suficientă pentru a aduce un rezultat pozitiv pentru echipa sa.

Unirea Slobozia a ajuns la 6 înfrângeri consecutive în Liga 1, iar ialomițenii au rămas vineri seara doar cu reușita incredibilă a lui Vlad Pop, de la jumătatea terenului.

Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1 . Vlad Pop a marcat de la 50 de metri

Csikszereda a preluat conducerea în partida din etapa #17 în startul reprizei secunde, prin Anderson Ceara.

Ulterior, în minutul 62, Unirea Slobozia avea să restabilească egalitatea, după un gol de senzație reușit de Vlad Pop.

Mijlocașul Sloboziei a profitat de ieșirea portarului Eduard Pap, care a ieșit undeva la 30-35 de metri de propria poartă pentru a respinge o minge, ajunsă la Pop, care a trimis din prima, de la aproximativ 50 de metri, direct în poarta ciucanilor.

Reușita nu a putut fi observată însă cu ușurință, suporterii și telespectatorii fiind încurcați de o ceață foarte densă la ora partidei.

„Un gol amar, mi-ar fi plăcut ca prima reușită din prima ligă să vină într-o victorie. Trebuie să recunosc că nu mă așteptam ca primul gol să fie în asemenea circumstanțe, a fost de la 40-50 de metri. Sunt fericit, cum e orice jucător”, a spus Vlad Pop, la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Nu am văzut încă faza golului lui Pop, aș fi ipocrit să zic că nu e greșeală. M-am dus perfect, ajung perfect la minge, ghinionul meu că ajunge mingea la adversar. Se întâmplă o dată la o sută de meciuri să dai din prima și să cadă direct în poartă, și pe terenul ăsta, vremea asta. Ne bucurăm că am câștigat și nu mai contează faza aia. Eduard Pap, portarul de la Csikszereda, după meci

