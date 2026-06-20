Mutare neașteptată Prima campioană a Belgiei  transferă un român din Liga 1

Bogdan Marian (21 de ani), tânărul fundaș de la Petrolul Ploiești, ar putea ajunge în Belgia.

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Format în academia englezilor de la Watford, Bogdan Marian a jucat în România la Petrolul, dar și la echipa secundă a celor de la FC Voluntari.

Bogdan Marian ar putea ajunge la RFC Liege

După un an și jumătate la Ploiești, Bogdan Marian ar putea ajunge în Belgia, la RFC Liege, prima campioană din istoria țării, scrie sport.ro.

Marian este deja în Belgia și ar urma să facă testele medicale în următoarele zile, iar dacă totul va fi bine, acesta va semna cu clubul din Liege. Fondată în 1892, echipa joacă în acest moment în eșalonul secund.

De serviciile fundașului stânga s-ar mai fi interesat și Dender, o altă grupare din liga secundă a Belgiei, dar și Playmouth Argyle, echipă din League One (n.r. - al treilea eșalon din Anglia).

100.000 de euro este cota lui Bogdan Marian, potrivit Transfermarkt

Bogdan Marian a jucat doar opt meciuri în tricoul Petrolului, dintre care șapte au fost în sezonul recent încheiat.

El a reușit să marcheze și un gol în remiza cu Universitatea Cluj, scor 1-1, meci disputat pe 9 august 2025, în etapa a cincea din Liga 1.

Pe 16 iunie, Darius Olaru a plecat de la FCSB și a fost prezentat oficial la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei.

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