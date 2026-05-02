Casemiro, la un pas de MLS  Mijlocașul lui Manchester United, dorit lângă Messi

Casemiro (34 de ani), mijlocașul lui Manchester United, ar putea ajunge la Inter Miami, echipa la care joacă Leo Messi (38 de ani), în această vară.

„Diavolii roșii” au anunțat în luna ianuarie că fotbalistul brazilian va părăsi echipa la finalul acestui sezon. El juca pe Old Trafford din 2022, atunci când a venit de la Real Madrid.

Casemiro ar putea ajunge la Inter Miami

După ce o va părăsi pe United, Casemiro ar putea să ajungă în Statele Unite, la Inter Miami.

Conform lui Fabrizio Romano, formația lui David Beckham lucrează în aceste momente la un acord cu mijlocașul brazilian.

Mai mult, Casemiro ar fi și el tentat de o aventură la Miami, chiar dacă are mai multe propuneri pe masă.

🚨🇺🇸 Inter Miami keep working on Casemiro deal as priority target for the midfield, as revealed in March.



The Brazilian remains in talks with Inter Miami, tempted by this option among all proposals.



În cei patru ani petrecuți la Manchester United, Casemiro a jucat 158 de meciuri, reușind să marcheze 26 de goluri și să ofere 14 pase decisive. Alături de „diavolii roșii” a câștigat două trofee: Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei.

Cele mai mari performanțe le-a obținut la Real Madrid, grupare pentru care a evoluat timp de nouă ani și a jucat 336 de meciuri.

Alături de „galactici”, Casemiro a câștigat de cinci ori Liga Campionilor și de câte trei ori campionatul Spaniei și Supercupa Europei.

De asemenea, el și-a mai trecut în palmares trei Campionate Mondiale ale Cluburilor, o Cupă și trei Supercupe ale Spaniei.

