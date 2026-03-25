„Nu putem s-o ținem 90 de minute așa” Stelea vrea să apelăm la strategia lui Ienei: „Asta trebuie să facem cu Turcia”

TURCIA - ROMÂNIA. Bogdan Stelea (58 de ani), fostul mare portar al naționalei României , a vorbit despre semifinala barajului pentru CM 2026.

, a vorbit despre semifinala barajului pentru CM 2026. Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Portarul „Generației de Aur” susține că selecționata antrenată de Mircea Lucescu (80 de ani) ar trebui să arate personalitate și să nu intre cu teamă pe teren.

Stelea vrea să apelăm la strategia lui Ienei: „Asta trebuie să facem cu Turcia

Stelea a dat exemplu o expresie des folosită de regretatul Emeric Ienei, în perioadele în care acesta a fost selecționerul României (1986 - 1990, 2000).

„Unul dintre lucrurile importante pe care le făcea nea Imi înainte de meci e că ne cerea să jucăm și să n-avem frică.

Știa exact ce jucători are, ce valoare au, dar știa și că pot fi anumite momente în care ei se pot bloca. Și de asta spunea mereu: «Jucați, n-are ce să vi se întâmple». Asta ar trebui să facem și mâine seară.

OK, dacă într-un anume moment o să fim dominați și trebuie să suferim, o s-o facem. Dar nu o să putem s-o ținem așa 90 de minute sau câte vor fi. Sunt convins că nu. Trebuie să jucăm și la asta trebuie să ne gândim foarte bine mâine.

Jucătorii trebuie să aibă personalitate și să facă lucruri pe teren.

În momentul în care vor fi puși sub presiune, nu vor putea pasa, risca foarte mult.

Automat vor trebui să joace pe vârf, iar el trebuie să scoată ceva. Chiar dacă e cu spatele la poartă, măcar fault să scoată”, a spus Bogdan Stelea la Digi Sport.

91 de selecții are Bogdan Stelea la echipa națională a României, cu care a participat la 3 Campionate Mondiale (1990, 1994, 1998)

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

(Celta Vigo, 7/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

