Bogdan Vătăjelu (32 de ani), fostul fundaș stânga al Universității Craiova, este la un pas de revenirea în fotbalul românesc.

Liber de contract de la începutul acestui an, după despărțirea de Aktobe, Vătăjelu a fost dorit de Dinamo în această iarnă, dar mutarea nu s-a concretizat.

Bogdan Vătăjelu s-a înțeles cu FC Bihor

Fundașul stânga a dezvăluit că a bătut palma cu FC Bihor, formație ce ocupă locul 5 în play-off-ul din Liga 2.

Vătăjelu a anunțat că, dacă nu va apărea vreo ofertă concretă din străinătate, va semna cu gruparea antrenată de Erick Lincar (47 de ani) până în vară.

„Astăzi voi semna cu FC Bihor dacă nu apare nimeni. Mi-e dor de fotbal și pot debuta de la următorul meci. Sunt OK fizic, doar am nevoie de meciuri în picioare și de asta am ales să merg aici.

Contractul e până în vară și apoi vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Bogdan Vătăjelu, citat de fanatik.ro.

500.000 de euro este cota lui Bogdan Vătăjelu, potrivit transfermark.ro

Vătăjelu are în palmares o Cupă și a Supercupă a României câștigate cu Universitatea Craiova, dar și o cupă câștigată cu Aktobe.

Crescut la academia celor de la Sporting Râmnicu Vâlcea, fundașul s-a transferat la juniorii FCSB-ului în 2007.

De-a lungul carierei sale, fotbalistul în vârstă de 32 de ani a evoluat pentru Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșita, Universitatea Craiova, Sparta Praga, Jablonec, U Cluj și Aktobe.

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Corvinul 1 56 2 Sepsi 1 47 3 FC Voluntari 1 42 4 Steaua* 1 39 5 FC Bihor 1 39 6 Chindia Târgoviște 1 39

*nu are drept de promovare

Primele două locuri promovează în Liga 1, în timp ce locurile 3 și 4 joacă la baraj

