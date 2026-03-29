Jucătorul dorit de Dinamo revine în fotbalul românesc: „Semnez cu ei"
Bogdan Vătăjelu
Liga 2

alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 20:36
  • Bogdan Vătăjelu (32 de ani), fostul fundaș stânga al Universității Craiova, este la un pas de revenirea în fotbalul românesc.

Liber de contract de la începutul acestui an, după despărțirea de Aktobe, Vătăjelu a fost dorit de Dinamo în această iarnă, dar mutarea nu s-a concretizat.

„Putea fi oprit de familie” De ce nu ar fi renunțat Lucescu la națională înainte de baraj: „Altfel ar fi zis că nu poate”
Citește și
„Putea fi oprit de familie” De ce nu ar fi renunțat Lucescu la națională înainte de baraj: „Altfel ar fi zis că nu poate”
Citește mai mult
„Putea fi oprit de familie” De ce nu ar fi renunțat Lucescu la națională înainte de baraj: „Altfel ar fi zis că nu poate”

Bogdan Vătăjelu s-a înțeles cu FC Bihor

Fundașul stânga a dezvăluit că a bătut palma cu FC Bihor, formație ce ocupă locul 5 în play-off-ul din Liga 2.

Vătăjelu a anunțat că, dacă nu va apărea vreo ofertă concretă din străinătate, va semna cu gruparea antrenată de Erick Lincar (47 de ani) până în vară.

„Astăzi voi semna cu FC Bihor dacă nu apare nimeni. Mi-e dor de fotbal și pot debuta de la următorul meci. Sunt OK fizic, doar am nevoie de meciuri în picioare și de asta am ales să merg aici.

Contractul e până în vară și apoi vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Bogdan Vătăjelu, citat de fanatik.ro.

500.000 de euro
este cota lui Bogdan Vătăjelu, potrivit transfermark.ro

Vătăjelu are în palmares o Cupă și a Supercupă a României câștigate cu Universitatea Craiova, dar și o cupă câștigată cu Aktobe.

Crescut la academia celor de la Sporting Râmnicu Vâlcea, fundașul s-a transferat la juniorii FCSB-ului în 2007.

  • De-a lungul carierei sale, fotbalistul în vârstă de 32 de ani a evoluat pentru Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșita, Universitatea Craiova, Sparta Praga, Jablonec, U Cluj și Aktobe.

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1Corvinul156
2Sepsi147
3FC Voluntari142
4Steaua*139
5FC Bihor139
6Chindia Târgoviște139
  • *nu are drept de promovare
  • Primele două locuri promovează în Liga 1, în timp ce locurile 3 și 4 joacă la baraj

Citește și

CSM București își înfruntă coșmarul Misiune infernală pentru „tigroaice” în sferturile Ligii Campionilor
Handbal
19:08
CSM București își înfruntă coșmarul Misiune infernală pentru „tigroaice” în sferturile Ligii Campionilor
Citește mai mult
CSM București își înfruntă coșmarul Misiune infernală pentru „tigroaice” în sferturile Ligii Campionilor
Căpitanul Turciei: „Jur!” Mesajul lui Calhanoglu către președintele Erdogan
Campionatul Mondial
19:05
Căpitanul Turciei: „Jur!” Mesajul lui Calhanoglu către președintele Erdogan
Citește mai mult
Căpitanul Turciei: „Jur!” Mesajul lui Calhanoglu către președintele Erdogan

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
Un miliardar cu opt copii spune cum i-a crescut fără să îi răsfețe: „Le spun mereu”. Regula de aur a familiei
transfer dinamo fc bihor aktobe bogdan vatajelu
Știrile zilei din sport
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Nationala
29.03
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
Citește mai mult
„Am simțit că nu pot să mai respir” Dan Udrea a dialogat în această seară cu Mircea Lucescu: „M-am enervat foarte tare”
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Superliga
29.03
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
Citește mai mult
„Mi se pare abject” Ionuț Lupescu, atac la FRF: „Nu ăsta e rolul Federației!”
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Nationala
29.03
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Citește mai mult
„L-a batjocorit!” Mihai Stoica, atac dur la adresa selecționerului U19: „Are ceva cu FCSB!”
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Nationala
29.03
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Citește mai mult
Lucescu, dus de urgență la spital FOTO. Selecționerului i s-a făcut rău în cantonament: „Nu mai avea reacție”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
„A vorbit cu secunzii” FRF a oferit noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu, după ce naționala a ajuns în Slovacia. Mesaj pentru secundul Jerry Gane
11:04
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
Ce mașină folosește Papa Leon al XIV-lea   FOTO: Modelul hibrid pe care Suveranul Pontif  îl conduce în Vatican: are tracțiune integrală și elemente personalizate
11:15
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
„Lui Lucescu nu-i pasă de el” Bogdan Stelea  îi atrage atenția selecționerului, după noile probleme de sănătate: „Nu merită!”
09:59
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Sinner a câștigat Miami Open Italianul a redus diferența față de Alcaraz și a obținut o performanță neatinsă de 9 ani! » Ce sumă a încasat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
