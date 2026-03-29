„Putea fi oprit de familie” De ce nu ar fi renunțat Lucescu la națională înainte de baraj: „Altfel ar fi zis că nu poate”

Ovidiu Herea (41 de ani), fostul internațional român, a vorbit despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Selecționerul României a fost internat de urgență în spital, după ce a suferit o tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Selecționerului i s-a făcut rău în timpul cantonamentului, cu două zile înaintea partidei amicale cu Slovacia, și a fost transportat la spital pentru investigații.

Mircea Lucescu s-a confruntat cu mari probleme de sănătate și înaintea meciului de baraj cu Turcia (0-1), dar a ținut morțis să fie pe bancă la duelul de la Istanbul.

Ovidiu Herea, despre Mircea Lucescu: „Putea fi oprit de familie”

Fostul atacant al Rapidului susține că doar familia ar fi putut să-l oprească pe „Il Luce” să renunțe la postul de selecționer.

„Putea fi oprit de familie sau dânsul să conștientizeze că nu este într-o stare foarte bună și să nu mai continue la echipa națională. Doar el și familia cred că ar fi putut decide acest lucru.

Nu cred că Federația ar fi putut să spună: «În momentul ăsta, oprim colaborarea și nu va mai participa la meciurile de baraj».

E foarte greu să-l oprești sau să-l convingi să se oprească.

Dar, dacă veneau nepoții, toți din familie, și aveau o discuție serioasă și îl făceau să înțeleagă că e mult mai importantă sănătatea.

Fotbalul se duce pe locul 2. Poate, dacă ar fi reușit acest lucru, l-am fi văzut bine în ziua de azi.

E foarte greu la vârsta pe care o are dânsul să gestioneze presiunea asta. De-a lungul carierei a avut meciuri poate mai importante, dar se adună foarte multe lucruri.

Presiunea, problemele de sănătate, ajungi poate să regreți decizia de a continua pentru acest meci”, a declarat Herea la Prima Sport.

FOTO. Turcia - România 1-0

Motivul pentru care n-ar fi renunțat la națională: „Altfel ar fi zis că nu poate”

Herea și-a continuat discursul și a declarat că Lucescu nu a dorit să renunțe la națională înainte de baraj, deaorece a avut încredere maximă în jucătorii săi.

„Și Federația ar fi trebuit să-l protejeze, dar nu știm ce discuții au fost acolo.

Nea Mircea e foarte greu de convins, e greu să-i impui ceva dânsului. Cred că decizia de a continua a fost a dânsului.

Nu cred că venea Federația și îi zicea «Nu ne interesează că nu te simți bine, important e să antrenezi. Ai contract cu noi, trebuie să stai pe bancă».

Nea Mircea are un cuvânt important de spus în fotbalul românesc. Dacă nu se simțea în stare, cred că ar fi luat singura decizia de a renunța, indiferent de contract, clauze.

Eu cred că a fost sfătuit să se oprească, mai ales că a stat câteva săptămâni bune în spital. Și-a dorit foarte mult și cred că a crezut foarte mult în calificare.

Altfel ar fi zis că nu poate să stea. Cred că a crezut foarte mult în echipă și de asta s-a întors la baraj”, a declarat Ovidiu Herea la Prima Sport.

2 selecții a bifat Ovidiu Herea la echipa națională: a marcat un gol

FRF, anunț oficial despre Mircea Lucescu: „Starea selecționerului este stabilă”

Și Federația Română de Fotbal a oferit clarificări prin intermediul unui comunicat oficial.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate”, a notat FRF, în comunicatul emis.

