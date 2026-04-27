„Dacă aș fi copil, m-aș apuca de handbal” Noul președinte al FRH, după performanța reușită de CSM București: „Sunt emoții frumoase”

Bogdan Voina (47 de ani), noul președinte al Federației Române de Handbal, a vorbit despre calificarea obținută de CSM București în Final Four-ul Ligii Campionilor , după o pauză de 8 ani.

a vorbit despre calificarea obținută de CSM București în , după o pauză de 8 ani. Vineri, Voina a devenit președintele FRF, după ce a obținut 126 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Sorin Dinu, a primit 114.

În penultimul act al competiției, CSM București va întâlni formația franceză Metz, partidă programată pe 6 iunie. În cealaltă semifinală se vor duela Brest și Gyor.

Bogdan Voina, despre performanța reușită de CSM București: „E un lucru foarte important”

Imediat după marea performanță reușită de handbalistele pregătite de Bojana Popovic, Bogdan Voina le-a lăudat pe „tigroaice”.

„Chiar dacă nu am niciun merit pentru calificarea celor de la CSM București, mă bucur pentru handbalul românesc și mă bucur pentru CSM.

E un lucru foarte important că avem echipă în Final Four. Este foarte bine ca echipele din România să fie prezente la cel mai înalt nivel.

Am avut emoții în permanență! Eu trăiesc orice moment la cea mai mare intensitate. Sunt emoții frumoase, precum cele de vineri (n.r. când a fost ales președinte al FRH).

Absolut totul mi-a plăcut. Atmosfera, oamenii, fericirea, handbalul pe care l-am văzut pe teren. Dacă aș fi copil, m-aș apuca de handbal”, a declarat Bogdan Voina, conform prosport.ro.

Cum arată semifinalele EHF Champions League:

Brest - Gyor (semifinala 1)

Metz - CSM București (semifinala 2)

Programul Final Four-ului din EHF Champions League:

Semifinala 1, sâmbătă, 6 iunie, ora 16:00

Semifinala 2, sâmbătă, 6 iunie, ora 19:00

Finala mică, duminică, 7 iunie, ora 16:00

Finala mare, duminică 7 iunie, ora 19:00

Ultima dată când Metz și CSM București s-au întâlnit a fost în ianuarie 2025, în etapa a 9-a din grupa A din Liga Campionilor. Acea partidă a fost câștigată de echipa franceză, scor 27-24.

CSM București, în Final Four și la junioare

Clubul bucureștean va avea și echipa de junioare prezentă la Budapesta, iar semifinalele arată astfel:

CSM București - Gyor

Ferencvaros - Debrecen

