„E începutul sfârșitului” Boris Becker, îngrijorat în privința lui Lamine Yamal: „Nu ești așa, trebuie să înțelegi asta, e esențial”
Campionate

alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 18:59
  • Boris Becker (58 de ani) a vorbit despre riscurile majore pe care le aduce succesul precoce în cariera unui sportiv și trage un semnal de alarmă în privința lui Lamine Yamal (18 ani).
  • Fostul mare campion din tenis a subliniat că tinerii care cunosc gloria prea devreme pot fi afectați de modul în care sunt tratați de cei din jur.

Boris Becker a acordat un interviu publicației spaniole Sport în care a vorbit despre tenis, dar și despre teme mai generale, cum ar fi succesul venit prea devreme care poate deveni o sabie cu două tăișuri pentru sportivii tineri, mai ales atunci când este însoțit de o presiune uriașă și de o percepție exagerată a valorii lor.

Citește și
Citește mai mult
Boris Becker e îngrijorat în privința lui Lamine Yamal: „E începutul sfârșitului”

Becker a insistat asupra găsirii unui echilibru între performanță și educație și a unui anturaj care să dorească binele sportivului.

„Lamine trebuie să fie atent la felul în care este tratat. A câștigat EURO la 17 ani, iar asta îl plasează într-o poziție foarte specială. Dar este un exemplu perfect pentru ceea ce discutăm.

Când cineva atât de tânăr începe să fie tratat ca un zeu, este periculos. Doi ani mai târziu, vine întrebarea: unde este acum?

Nimeni nu este un zeu. Nici el, nici eu, nici Lionel Messi, nici Cristiano Ronaldo. Totul depinde de mediul înconjurător: familia, agenții, antrenorul… Toți au responsabilitatea de a-l îndruma, nu doar ca sportiv, ci și ca om. Fără acest echilibru, este foarte dificil să-ți menții o carieră”.

Câștigător al turneului de la Wimbledon la doar 17 ani, Becker spune că el a reușit să rămână cu picioarele pe pământ datorită educației primite în familie.

„În primul rând, trebuie să înțelegi că nu ești invincibil. Eu nu m-am simțit niciodată invincibil. Am avut o educație foarte solidă. Părinții mei m-au învățat întotdeauna ce este bine și ce este rău. Am o familie normală și nu m-au tratat niciodată ca pe un zeu. Iar asta este esențial.

Văd mulți tineri care câștigă și sunt tratați ca niște zei încă de la început. Pentru mine, acesta este începutul sfârșitului. Pentru că nu ești așa. Nimeni nu este.

Eu eram bun, munceam din greu, câștigam meciuri, dar nu eram o supervedetă acasă sau în cercul meu de prieteni. Asta m-a ajutat să rămân cu picioarele pe pământ”, a explicat Becker, într-un interviu pentru publicația sport.es.

„Mulți se prăbușesc”

Germanul avertizează în privința felului în care este gestionat succesul: „Cu siguranță, gloria timpurile e gestionată mai prost în prezent. Și cred că este o greșeală gravă.

Este dăunător pentru sportiv, deoarece, mai devreme sau mai târziu, toți trec printr-o criză. Toți au probleme. Face parte din carieră și din viață. Și trebuie să știi să le rezolvi singur.

Dacă mereu există cineva care o face în locul tău, dacă mereu ești protejat sau justificat, când va veni momentul acela nu vei fi pregătit. Și atunci mulți se prăbușesc”.

Citește și

Diverse
16:24
Citește mai mult
Campionate
15:45
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

tenis Boris Becker SUCCES lamine yamal
Știrile zilei din sport
Superliga
15:08
Citește mai mult
Superliga
14:31
Citește mai mult
Superliga
14:20
Citește mai mult
Campionate
14:12
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
16:52
15:08
15:43
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Campionate
13:43
Citește mai mult
Superliga
13:16
Citește mai mult
Campionate
11:21
Citește mai mult
B365
22.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 28 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share