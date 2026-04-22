Decontări ilegale la AJF Constanța Curtea de Conturi reclamă nereguli în valoare totală de  175.000 de euro
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 16:24
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 16:25
  • Curtea de Conturi a constatat, într-un raport de audit realizat la Consiliul Județean Constanța, mai multe nereguli legate de finanțările acordate Asociației Județene de Fotbal Constanța.
  • Verificările au vizat proiectele derulate în 2023 și 2024 sub titlul „Fotbalul - O punte spre comunitate”.

Potrivit raportului, au fost identificate cheltuieli decontate nelegal în valoare totală de 894.926 de lei (aproximativ 175.000 de euro).

Curtea de Conturi reclamă nereguli de aproape 895.000 de lei în finanțarea AJF

Una dintre principalele observații ale auditorilor vizează cheltuielile cu arbitrajul pentru competițiile județene de seniori și juniori.

Raportul arată că 420.173 de lei au fost solicitați la decontare în proiectele din perioada 2023–2024, deși aceste cheltuieli nu și-ar fi atins scopul pentru care a fost acordată finanțarea nerambursabilă, conform constantasportnews.ro.

Auditorii au indicat două astfel de situații:

  • 64.650 de lei cheltuiți pentru meciuri care nu s-au mai disputat,
  • 101.100 de lei pentru tarife de arbitraj decontate prin proiecte, dar facturate și cluburilor sportive pentru aceleași competiții.

Raportul mai menționează nereguli și în ceea ce privește competițiile „Cupa Mării Negre” și „Memorialul Iosif Bukossi”.

210.800 de lei
reprezintă valoarea cheltuielilor cu arbitri considerate nejustificate de auditori în cazul competițiilor „Cupa Mării Negre” și „Memorialul Iosif Bukossi”. La această sumă se adaugă 21.080 de lei, reprezentând impozit pe venit nereținut și nevirat, existând, potrivit raportului, riscul ca o parte dintre aceste cheltuieli să fi fost decontate eronat

Observațiile au vizat și serviciile de cazare și masă oferite pentru participanții la „Memorialul Iosif Bukossi”.

După verificarea diagramelor de cazare, auditorii au constatat cheltuieli nejustificate pentru 212 persoane care nu s-ar fi prezentat la unitatea de cazare, dintre care 94 în 2023 și 118 în 2024, din totalul de 448 de persoane menționate în contractele încheiate.

Pentru că 85% din banii decontați au venit de la Consiliul Județean Constanța, prejudiciul estimat pentru bugetul CJC a fost calculat la 92.103 lei.

În plus, Curtea de Conturi susține că AJF a plătit nejustificat 80.000 de lei pentru inscripționarea a 4.000 de treninguri. Potrivit auditorilor, această operațiune părea deja inclusă în contractul inițial, iar fotografiile verificate arată că siglele finanțatorilor CJC și AFC nu apăreau nici pe pantaloni.

De asemenea, raportul menționează 27.200 de lei pentru servicii de promovare și publicitate, pentru care nu au fost prezentate documente justificative.

30 septembrie 2026
este termenul până la care Consiliul Județean Constanța trebuie să stabilească exact prejudiciul, să recupereze sumele și să continue verificările privind cheltuielile cu arbitrajul, publicitatea, personalizarea echipamentelor, cazarea și masa

Asociația Județeană de Fotbal Constanța este condusă de Lucian Sorin Cârjă, al cărui nume apare pe lista inculpaților într-un dosar de corupție instrumentat de DNA, conform sursei citate.

Lucian Sorin Cârja, în 2021. Foto: Facebook, @AJF Constanța
Lucian Sorin Cârja, în 2021. Foto: Facebook, @AJF Constanța

