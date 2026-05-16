Coman, alături de FCSB Ce a făcut fostul golgheter al campioanei la baza din Berceni

Florinel Coman (28 de ani), fostul atacant de la FCSB, și-a vizitat foștii colegi la antrenament, în pauza competițională din prima ligă a Qatarului.

Transferat la Al-Gharafa în vara anului 2024 pentru 6 milioane de euro, Florinel Coman a rămas în relații foarte apropiate cu foștii colegi.

Aflat în România datorită pauzei competiționale din prima ligă a Qatarului, Florinel Coman a venit la București și a participat la ședința de pregătire alături de fotbaliștii de la FCSB, fiind îmbrăcat în echipamentul campioanei.

Imaginile au fost publicate chiar de club pe rețelele de socializare, alături de piesa „Old Friend”(n.r. - prieten vechi).

Florinel Coman a evoluat timp de șapte ani la gruparea din capitală, 2017-2024, perioadă în care a reușit să câștige campionatul, Cupa României și Supercupa României.

În tricoul „roș-albaștrilor”, fotbalistul lansat în fotbal de Academia Hagi a jucat nu mai puțin de 233 de meciuri, reușind să marcheze 63 de goluri și să ofere 62 de pase decisive.

După un sezon foarte bun, 2023/2024, atunci când a fost cel mai activ jucător de la FCSB, Coman a dat curs ofertei venite de la Al-Gharafa, una dintre cele mai galonate echipe din Qatar.

