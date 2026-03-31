Revenire importantă la Rapid A stat 276 de zile pe tușă din cauza unei accidentări grave, dar e gata să marcheze din nou

Borisav Burmaz (24 de ani), atacantul celor de la Rapid, a revenit la antrenamente după ce a suferit o accidentare gravă în vara anului trecut.

Burmaz a suferit o ruptură de ligament anterior încrucișat în timpul unui meci amical disputat de Rapid în compania celor de la Vardar Skopje, în iunie 2025, scor 0-1.

Borisav Burmaz a revenit la antrenamentele Rapidului

După aproximativ 10 luni de la accidentarea gravă pe care a suferit-o, atacantul sârb a revenit la antrenamentele Rapidului.

Anunțul a fost făcut chiar de echipa antrenată de Costel Gâlcă pe rețelele de socializare:

„Bora is back! După 276 de zile de luptă, Borisav Burmaz a revenit acolo unde îi este locul: pe teren, la antrenamente, alături de băieți.

Bine ai revenit, Bora!”, a notat Rapid pe Facebook.

Borisav Burmaz a fost transferat de Rapid în ianuarie 2024 de la formația sârbă Vozdovac, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

În a doua jumătate a sezonului 2023/2024, imediat după sosirea sa, Burmaz a jucat 19 meciuri, a marcat 7 goluri și a oferit două pase decisive.

În sezonul trecut, atacantul sârb a bifat 37 de apariții pentru giuleșteni în toate competițiile și a marcat doar 4 goluri.

700.000 de euro este cota de piață a lui Borisav Burmaz, conform Transfermarkt

Ce variante de atacanți centrali are Rapidul: Daniel Paraschiv, Elvir Koljic și Borisav Burmaz.

De-a lungul carierei sale, Borisav Burmaz a jucat pentru Steaua Roșie Belgrad, Graficar, Radnicki 1923 și Vozdovac, toate aceste formații fiind din Serbia.

Ce urmează pentru Rapid

După pauza internațională cauzată de meciurile echipelor naționale, partidele din Liga 1 se vor relua în acest weekend.

În etapa #3, Rapid se va duela cu U Cluj, duminică, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În primele două meciuri din play-off, echipa antrenată de Costel Gâlcă a învins-o pe Dinamo (3-2) și a pierdut cu CFR Cluj (0-1).

Rapid se află pe locul 3 în play-off, cu 31 de puncte acumulate, la două lungimi în spatele liderului U Cluj, care se află la egalitate de puncte cu U Craiova, aflată pe locul secund.

Clasamentul în play-off

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26 *️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport