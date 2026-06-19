Raritate la Mondiale  Un viitor adversar al „tricolorilor” a marcat la primul contact cu mingea la un Campionat Mondial » A prins lotul în ultimul moment
Ermin Mahmić a înscris golul de onoare al Bosniei în partida cu Elveția, disputată la Cupa Mondială 2026 (foto: IMAGO)
Campionatul Mondial

Raritate la Mondiale Un viitor adversar al „tricolorilor” a marcat la primul contact cu mingea la un Campionat Mondial » A prins lotul în ultimul moment

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 16:07
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 16:44
  • Bosnia a cedat cu 1-4 în fața Elveției, dar partida a adus în prim-plan un fotbalist pe care România îl va întâlni în această toamnă în Liga Națiunilor.
  • Convins să aleagă Bosnia și eligibil pentru Mondial pe ultima sută de metri, Ermin Mahmic (21 de ani) a intrat în prelungirile meciului de la Boston și a înscris la primul contact cu mingea la debutul său la Cupa Mondială 2026.
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Bosnia și Herțegovina a cedat categoric în fața Elveției, scor 1-4, în Grupa B de la Cupa Mondială 2026, însă partida disputată la Boston a oferit încă un moment care va rămâne în memoria acestui turneu final.

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Debut fulminant pentru bosniacul Ermin Mahmic la Cupa Mondială: gol la primul contact cu mingea

În minutul 90+1, la 3-0 pentru Elveția, selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez, l-a trimis în teren pe Ermin Mahmic (21 de ani).

După doar două minute, mijlocașul ofensiv de la Slovan Liberec a reușit o performanță rară la acest nivel: a înscris cu un voleu spectaculos la primul contact cu mingea într-un meci de Campionat Mondial.

Împăcat cu înfrângerea, selecționerul Bosniei a ales să-i ofere câteva minute lui Mahmic. De la margine se arătaseră 6 minute de prelungiri.

Intrarea acestuia în minutul 90+1 părea doar o oportunitate de a bifa debutul la un Campionat Mondial.

Voleul rachetă

În minutul 90+3 avea să urmeze însă faza care a făcut înconjurul lumii.

Bosnia a beneficiat de o lovitură de colț, portarul Gregor Kobel a boxat mingea până la marginea careului. Fără preluare și fără ezitare, Mahmic, aflat la 16 metri, a atacat balonul și a șutat direct din voleu, cu piciorul drept.

Execuția a fost impecabilă. Mingea s-a dus „rachetă” în plasă, fără nicio șansă pentru goalkeeperul Elveției.

Este primul gol reușit de Ermin Mahmic pentru naționala Bosniei. Și ce gol! Unul dintre cele mai frumoase marcate până acum la CM 2026.

Alături de Dugarry și Barcola

Prin reușita de la Boston, Ermin Mahmic a intrat într-un club select al fotbaliștilor care au înscris la un Campionat Mondial chiar la primul contact cu mingea.

Nu a fost însă primul care a reușit acest lucru la ediția din 2026. Cu doar câteva zile înainte, Bradley Barcola transformase și el primul balon atins la turneul final într-un gol, în victoria Franței cu Senegal, scor 3-1. Introdus în minutul 79, atacantul de la PSG a înscris în minutul 82.

De-a lungul istoriei Cupei Mondiale, astfel de episoade au fost puține. Unul dintre cele mai cunoscute îi aparține lui Christophe Dugarry, care, la Mondialul din 1998, a marcat pentru Franța în meciul de deschidere cu Africa de Sud la prima sa atingere de balon într-o partidă de Campionat Mondial.

Intrat ca rezervă în minutul 26 din cauza unei accidentări, atacantul a trimis o lovitură de cap direct în plasă în minutul 35, la un corner executat de Zidane.

Povestea lui Ermin Mahmic

Dincolo de execuția senzațională, traseul lui Ermin Mahmic spune multe despre istoria recentă a Bosniei și Herțegovinei.

Fotbalistul s-a născut și a crescut în Austria, după ce părinții săi au fugit din Bosnia în anii '90 pentru a scăpa de războiul care a devastat țara.

La nivel internațional, parcursul său a fost unul neobișnuit:

  • a evoluat pentru Austria U17;
  • a ales ulterior Bosnia U19;
  • a revenit apoi la Austria U21;
  • înaintea Cupei Mondiale a decis definitiv să reprezinte Bosnia și Herțegovina.

A prins Mondialul în ultimul moment

Decizia finală a venit chiar înaintea turneului din SUA, Mexic și Canada. Selecționerul Sergej Barbarez și directorul sportiv Emir Spahic l-au vizitat personal pentru a-l convinge să îmbrace tricoul Bosniei.

Actele au fost aprobate de FIFA în ultimul moment, astfel că Ermin Mahmic a apucat să bifeze și primele sale apariții în tricoul Bosniei înainte de startul Cupei Mondiale 2026.

Atacantul de 21 de ani a evoluat 45 de minute în remiza cu Macedonia de Nord (0-0), iar în amicalul cu Panama (1-1) a fost introdus tot pe final, în minutele de prelungire.

„Nu vă puteți imagina cât de fericit și de mândru este că face parte din acest grup”, a spus Barbarez după ce FIFA a aprobat schimbarea.

Ermin Mahmic este genul de jucător pe care nu îl găsești prea des. Va continua să crească, iar speranța noastră este ca Bosnia să se bazeze pe astfel de fotbaliști și în următorii zece ani Sergej Barbarez, selecționer Bosnia și Herțegovina

România îl va întâlni foarte curând pe Ermic Mahmic. Bosnia și Herțegovina face parte din grupa „tricolorilor” din Liga Națiunilor.

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