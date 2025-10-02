Ieșire nervoasă FOTO. Tensiuni la Shanghai Masters! A fost la un pas să lovească un spectator cu racheta

Botic Van de Zandschulp (29 de ani, #84 ATP) a avut o ieșire nervoasă în primul meci disputat la Shanghai Masters 1000.

Olandezul a fost aproape de a lovi un suporter cu racheta, după ce aceasta a ricoșat din teren.

Botic Van de Zandschulp traversează o formă slabă. În urmă cu două săptămâni, a fost eliminat de la turneul de la Chengdu (China) de MacKenzie McDonald, jucător venit din calificări (4-6, 6-3, 3-6).

De asemenea, săptămâna trecută a fost eliminat chiar în calificările turneului China Open de Terence Atmane (6-7, 6-7).

Botic Van de Zandschulp, ieșire nervoasă

În meciul de joi disputat cu Nuno Borges (#51 ATP), portughezul a câștigat al cincilea game din primul set după ce olandezul a comis o eroare neforțată și a lovit fileul.

Furios, Botic Van de Zandschulp a aruncat mai întâi o minge în afara arenei, iar apoi a lovit terenul cu racheta, aceasta ricoșând în tribună și fiind aproape de a lovi spectatorii din zonă.

Van de Zandschulp, eliminat pentru a patra oară la rând din primul tur

După incidentul din game-ul 5, Nuno Borges a reușit să se distanțeze la două game-uri, însă Van de Zandschulp a revenit.

Primul set a ajuns în tie-break, dar lusitanul s-a impus, 7-5.

În setul următor, Nuno Borges s-a aflat constant în avantaj, dar olandezul a reușit să ducă setul în tie-break, unde scenariul s-a repetat: 7-5 pentru Nuno Borges.

24 de erori neforțate a făcut Botic Van de Zandschulp, în duelul cu Nuno Borges

Lusitanul îl va întâlni pe Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #27 ATP) în șaisprezecimile de finală de la Shanghai Masters 1000.

