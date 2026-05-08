A trimis mesaje unei minore  Fotbalistul din Premier League, scos din lot după ce i-a propus unei fete de 15 ani să facă „lucruri de adulți”

Bournemouth, echipa clasată pe locul #6 în Premier League, a anunțat că fundașul dreapta Alex Jimenez (21 de ani) nu va fi în lot pentru partida cu Fulham, din etapa #36 a campionatului.

Fotbalistul spaniol a întreținut conversații pe rețelele de socializare cu o minoră în vârstă de 15 ani, căreia i-a propus să facă „lucruri de adulți”

Gruparea britanică a anunțat că se va desfășura o anchetă în cadrul clubului, pentru a stabili dacă Jimenez este vinovat.

Alex Jimenez, exclus din lot, după ce a întreținut conversații cu o minoră de 15 ani

AFC Bournemouth a anunțat prin intermediul unui comunicat că Alex Jimenez nu va face parte din lotul pentru partida cu Fulham, după ce clubul a pornit o anchetă, ca urmare a mesajelor dintre acesta și o minoră de 15 ani apărute pe rețelele de socializare.

În respectivele mesaje, apărătorul spaniol își exprimă dorința de a o întâlni pe aceasta pentru a face „lucruri de adulți”. Mai mult, acesta a trimis și alte mesaje nepotrivite, precum: „Îmi plac fetele mai tinere” sau „Nu am fost niciodată cu o tipă de 15 ani”.

Spre finalul conversației, acesta și-a dat seama că a comis o greșeală, spunând: „A fost o greșeală să vorbesc cu tine, nu vreau probleme”.

Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026

Comunicatul celor de la Bournemouth: „Alex nu va fi inclus în lot pentru meciul cu Fulham”

Gruparea din Premier League a anunțat că a demarat o anchetă cu privire la acțiunile lui Jimenez, dar și că acesta nu va face parte din lot la următorul meci.

„AFC Bournemouth este la curent cu postările care circulă pe rețelele de socializare în care îl înregistrează pe fundașul dreapta Álex Jiménez.

Clubul înțelege gravitatea problemei și o investighează în prezent.

Prin urmare, Alex nu va fi inclus în lotul pentru meciul de mâine din Premier League împotriva lui Fulham, iar clubul nu va face alte comentarii în acest moment”, a transmis gruparea britanică, prin intermediul site-ului oficial.

