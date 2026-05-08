Pancu a luat decizia  Continuă antrenorul la CFR Cluj? Ioan Varga a anunțat ce a hotărât antrenorul: „Asta ne-a spus”
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 18:02
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 18:02
  • Ioan Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, a vorbit despre posibila plecare a lui Daniel Pancu (48 de ani) și a anunțat ce decizie a luat antrenorul.

După ce s-a vorbit în ultimele zile despre o posibilă plecare a lui Daniel Pancu la Rapid, Varga a anunțat ce se va întâmpla cu tehnicianul în sezonul următor.

Ioan Varga, anunț despre viitorul lui Daniel Pancu: „Nu pleacă!”

Finanțatorul de la CFR Cluj a anunțat că Iuliu Mureșan și Marian Copilu au discutat cu Daniel Pancu, tehnicianul luând decizia de a rămâne în Gruia și în sezonul viitor.

„Sunt plecat, pe avioane, dar sunt cu gândul la echipă și sper ca băieții să-mi facă diseară o bucurie și să câștige.

Legat de Daniel Pancu, nu pleacă! A zis că nu a discutat cu nimeni. Iuliu Mureșan și Marian Copilu, care e de ieri la club și deja a început munca, au vorbit cu el. Și le-a spus că nu pleacă.

A zis că vrea să rămână aici și să facă performanță în continuare. Și eu vreau să rămână, mai ales că e în grafic cu obiectivele. Și dacă nu se califică în cupele europene, tot îl vreau.

Am încredere în el și știu că e un om de cuvânt și că are onoare. Fotbalul a arătat că știe, faptele vorbesc”, a declarat Ioan Varga, conform gsp.ro.

25 de meciuri
a antrenat Daniel Pancu la CFR Cluj. A înregistrat 17 victorii, 4 remize și 4 înfrângeri

Ioan Varga: „Facem din nou performanță”

Finanțatorul grupării ardelene a mai anunțat că vor urma investiții importante la Cluj pentru ca CFR să revină în vârful clasamentului Ligii 1:

„Marian Copilu și Ioan Ivașcu deja lucrează în club. Ei îl vor ajuta pe Pancu să aibă tot ce vrea și ce îi trebuie. Vor colabora foarte bine. Am făcut o echipă de forță cu ei doi, Iuliu Mureșan și Cadu. Cea mai bună conducere! 

Sunt cei mai buni și au demonstrat asta, cucerind cinci titluri. Alții se laudă și nu au nimic. De acum înainte se va vedea diferența.

O să asigur tot ce e nevoie pentru a face din nou performanța cu care ne-am obișnuit. Mie nu îmi place să fiu pe locul 2 sau pe locul 3”.

